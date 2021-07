Von Hanna-Cosima Gleis

Baiertal. Es ist hell im Jugendzentrum (Juz) in Baiertal. Ein hellgrauer, neuer Boden und weiß lackierte Palettenmöbel schmücken den Raum, fünf Jugendliche versammeln sich um einen Billardtisch, fröhliches Geplapper erfüllt den Teil des Jugendzentrums. Die Erwachsenen unterhalten sich im Barbereich.

Amelie Becker, Sozialarbeiterin und Mitarbeiter im Juz, spricht einige Worte zur Eröffnung des Jugendzentrums: "Wir freuen uns, dass das Jugendzentrum wieder offen hat." Schon seit vergangenem Jahr plant sie mit den Jugendlichen, das Juz zu verschönern. Der Wasserrohrbruch in diesem Februar bot einen guten Anlass, die Pläne in die Tat umzusetzen. "Mir war es sehr wichtig, die Jugendlichen in die Planungen mit einzubeziehen. Zum einen, weil so gute Ideen aufkamen, was die Jugendlichen wirklich nutzen, und zum anderen, weil sie dann auch besser mit den Sachen umgehen, wenn sie selbst mitgewirkt haben", so Becker.

Das bestätigten auch die Jugendlichen Elias, Mirko, Philipp, Timo und Emily. Sie waren an der Planung und Durchführung des Projekts beteiligt und haben gestrichen, Palettenmöbel zusammengeschraubt, Möbel und den Tischkicker aufgebaut und LED-Leisten geklebt.

Der Billardtisch im neu gestalteten Baiertaler Jugendzentrum wurde von den Jugendlichen schon mal Probe gespielt.

"Das hat uns auch echt Spaß gemacht", berichtet Timo, 17 Jahre. "Wir wollten das hier neu machen", erklärt Elias, ebenfalls 17. Timo stimmt ihm zu: "Genau, und so konnten wir das machen, wie wir wollten." Die meisten der ungefähr zehn mitwirkenden Jugendlichen kommen aus Baiertal, einer aus Schatthausen ist auch vertreten, alle seien sie gut miteinander befreundet. Die Jugendlichen weihten den Billardtisch, den Tischkicker und die Tischtennisplatte auch sofort ein.

In den beiden Räumen, die das Jugendzentrum umfasst, stehen außerdem eine Musikanlage, eine Bar mit Getränken, ein Bildschirm und genügend Sitzgelegenheiten bereit. Auch die Musikbox haben die Jugendlichen direkt bei der Eröffnung eingeweiht und haben so direkt Partystimmung verbreitet. An drei Tagen pro Woche ist das Jugendzentrum geöffnet und bietet den Jugendlichen einen geschützten Raum, wo sie sich treffen und Zeit miteinander verbringen können.

Das Jugendzentrum bietet viele Nutzungsmöglichkeiten. Es sei ihr wichtig gewesen, Angebote für die Jugendlichen aus den Ortsteilen zu erhalten, berichtet Becker. Nach dem Wasserrohrbruch war es lange Zeit nicht klar, ob das Juz überhaupt erhalten bleiben kann.

Vor allem durch die Pandemie ist laut Becker zu spüren, dass die Jugendlichen wieder raus wollen, um sich zu treffen. Das gemeinsame Projekt hat ihnen die Möglichkeit gegeben, etwas Sinnvolles mit ihrer freien Zeit zu tun. Das haben die Jugendlichen auch mit großer Freude und Eigeninitiative angenommen. So ist der Wunsch nach Palettenmöbeln geäußert und dann auch umgesetzt worden. Außerdem hatten die Jugendlichen die Idee eines monochromen Farbkonzeptes: Außer den LEDs dominieren die Farben schwarz, weiß und grau das neu gestaltete Jugendzentrum. Mit farbigen Kreiden können die Jugendlichen außerdem eine Wand bunter gestalten. Das Planen und Bauen habe nur knapp fünf Wochen gedauert, so Becker. Natürlich hätten sie sich dabei an das eigens vom Träger Internationaler Bund (IB) aufgestellte Sicherheits- und Hygienekonzept gehalten. So könne immer nur eine begrenzte Anzahl an Jugendlichen die Räumlichkeiten nutzen. Außerdem sei der Mundschutz natürlich weiterhin obligatorisch.

Die offizielle Begrüßung und Eröffnung des Jugendzentrums wurde von Ortsvorsteher Michael Glaser besucht, der dem Projekt seine Unterstützung angeboten hatte. So sprach Glaser auch seine Glückwünsche für das gelungene Projekt aus und tat auch seine Hoffnungen kund, dass das Jugendzentrum lange erhalten bleibt, um auch kommenden Generationen von Jugendlichen die Räumlichkeit anzubieten.

Die Stadt hatte das Projekt ebenfalls unterstützt. Die Jugendlichen erklärten einhellig, dass der Boden schon marode gewesen sei und sie sehr zufrieden mit dem neuen Untergrund und den neu gestrichenen Wänden seien. Amelie Becker stellt fest: "Es war eine schöne Erfahrung, das mit den Jugendlichen auf die Beine zu stellen."