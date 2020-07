Von Hans-Dieter Siegfried

Baiertal. "Das geplante ökumenische Gemeindehaus in Baiertal steckt in einer Sackgasse, aus der es keinen erkennbaren Ausweg gibt. Daher sind die beiden Kirchengemeinden übereingekommen, die gemeinsame Planung zu beenden." So der Tenor einer gemeinsamen Erklärung der evangelischen und katholischen Pfarrgemeinderäte in Baiertal. Damit scheint ein Schlussstrich gezogen worden zu sein, im ökumenischen Schulterschluss, etwas gemeinsam auf die Beine zu stellen. Geplant war, am jetzigen Standort des bestehenden Gemeindehauses, das sich im Eigentum der katholischen Kirche befindet, einen Neubau zu errichten. Ein dazu einberufener Architektenwettbewerb wurde bereits erfolgreich abgeschlossen.

Jetzt das "Aus" und die Gründe dafür sind laut der gemeinsamen Erklärung in zwei Punkten zu sehen. Zum einen habe eine aus steuerrechtlichen Gründen bedingte Umstellung der Finanzierungsrichtlinien des Erzbischöflichen Ordinariates dazu geführt, dass eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, wie sie für den Bau und Betrieb des ökumenischen Gemeindehauses geplant war, mit nicht-katholischen Partnern nicht mehr zulässig sei. Damit wäre es nur noch durch rechtliche Hilfskonstruktionen möglich gewesen, die evangelische Seite am Bau und Betrieb des Hauses zu beteiligen. "Die verbliebenen Handlungsmöglichkeiten, eine hälftige Kostenübernahme ohne Eigentumsrechte an dem ökumenischen Haus oder eine Mietlösung für einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten, ist aus Sicht des evangelischen Kirchengemeinderates nicht praktikabel", heißt es weiter.

Präsentierten 2019 stolz die Planung (v.l.): Architekt Peter Horejs, Pfarrerin Regina Bub, Thomas Thiele und Pfarrer Alexander Hafner.

Auch habe es sich gezeigt, dass die Planungen der evangelischen Kirchengemeinde, durch den Verkauf oder die Verpachtung des Grundstücks mit dem Wichern-Haus genügend Geld einzunehmen, nicht realisierbar gewesen seien. Das Grundstück sei im Moment nur für die Bebauung mit einem Kindergarten freigegeben, und damit für Investoren nicht interessant. Der Versuch, mit einem kirchlichen Investor Bewegung in die Sache zu bringen, sei nach ersten Gesprächen im Sand verlaufen. Seit einiger Zeit gibt es nun neue Bestrebungen, auch von Seiten der Stadt, eine Lösung zu finden, die so aussehen könnte, den Bebauungsplan zu ändern und das Grundstück damit interessanter zu machen.

Die Folge: Es fehlen im Moment die erforderlichen Finanzmittel, um – inklusive der Zuschüsse seitens der Landeskirche – den Bau und den langfristigen Unterhalt des ökumenischen Gemeindehauses zu sichern. "Es ist der Verlust einer zukunftsweisenden Vision, nicht nur für die kirchlichen Gemeinden, sondern für Baiertal insgesamt", wird die jetzt getroffene Entscheidung bedauert. Am heutigen Montag tagt der Stiftungsrat der katholischen Seelsorgeeinheit Wiesloch-Dielheim. Möglicherweise ist das Thema "Gemeindehaus Baiertal" auf der Tagesordnung.

Hintergrund > Über das ökumenische Gemeindehaus wird seit Jahren in Baiertal gesprochen. 2016 hatte man zu einer Informationsveranstaltung eingeladen und auch eine Bürgerbefragung fand statt, bei der eine Idee, den alten Friedhof zu "überbauen" – vom Ortschaftsrat und dem Wieslocher Gemeinderat [+] Lesen Sie mehr > Über das ökumenische Gemeindehaus wird seit Jahren in Baiertal gesprochen. 2016 hatte man zu einer Informationsveranstaltung eingeladen und auch eine Bürgerbefragung fand statt, bei der eine Idee, den alten Friedhof zu "überbauen" – vom Ortschaftsrat und dem Wieslocher Gemeinderat favorisiert – keine Mehrheit fand. Notwendig geworden waren die Aktivitäten, nachdem die jeweiligen Kirchengemeinden aufgrund der schwindenden Zahl der Mitglieder ihre Raumkonzepte den tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen hatten. Zudem musste das Wichern-Haus aufgrund eines Gutachtens als Räumlichkeit für die evangelische Gemeinde wegen baulicher Mängel geschlossen werden. Das beim Architektenwettbewerb ausgewählte Konzept sah eine Art Gartengeschoss mit Zugang an der Straße "Alte Hohl" vor, in dem ein Pfarrbüro und Jugendräume untergebracht werden sollten. Darüber, mit einem leicht schrägen Satteldach versehen, waren drei Räume unterschiedlicher Größe geplant, die sich bei Bedarf – also bei größeren Veranstaltungen – öffnen lassen, um so einen großen Saal zu ermöglichen. Zudem sah die Planung vor, das etwa 70 Quadratmeter große Foyer mit einzubinden. hds

[-] Weniger anzeigen

Mit dem Satz "Das Kind ist in den Brunnen gefallen" kommentierte Hans-Jürgen Stadler, über viele Jahre im katholischen Pfarrgemeinderat in Baiertal aktiv und eng in das Projekt mit eingebunden, die jetzt eingetretene Situation. "Wir müssen nun nach neuen Lösungen suchen", meinte er im RNZ-Gespräch. Die könnten so aussehen, in Eigenregie zu bauen, kleiner zwar als der derzeitige Komplex, aber dazu gelte es, sich zunächst Gedanken über eine Finanzierung zu machen. "Wie es derzeit aussieht, haben wir in ein paar Jahren – ohne eine machbare Alternative – dann nichts mehr. Dies gilt dann für beide Kirchengemeinden", sagte Stadler. Er mutmaßte, das Projekt sei "im Ort nicht richtig angekommen". Das derzeitige Domizil in unmittelbarer Nachbarschaft der katholischen Kirche könne nach Stadlers Worten zwar noch ein paar Jahre genutzt werden, eine Sanierung komme allerdings nicht in Frage.

Karl-Heinz Markmann, Baiertals Ortsvorsteher, betonte, es müssten nunmehr "politische Anstrengungen" unternommen werden, um noch etwas zu retten. "Aus meiner Sicht wurde es bereits vor vielen Jahren versäumt, die Sache anzupacken." Ganz abschreiben möchte Markmann die Sache jedoch noch nicht. "Vielleicht ist ein Umbau und Erweiterung der Etten-Leur Halle realisierbar", meinte er. Derzeit wird dieses Komplex als Sporthalle genutzt.