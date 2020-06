Weil es Beschwerden wegen der Lärmbelastung gab, dürfen die Glocken der katholische Pfarrkirche St. Lambertus im Bad Schönborner Ortsteil Mingolsheim von 22.01 Uhr bis 5.59 Uhr nicht mehr schlagen. Das ärgert alteingesessene Mingolsheimer. Foto: Hans-Joachim Of

Von Hans-Joachim Of

Bad Schönborn. "Meine Intension war und ist, die Leute zum Nachdenken zu bringen, eigene Befindlichkeiten zu reflektieren und die Toleranzschwelle höher zu legen", sagt Norbert Dirolf aus dem Bad Schönborner Ortsteil Mingolsheim. In einem Leserbrief im örtlichen Gemeindeblatt sowie auf seiner Facebook-Seite hatte der 65-jährige Rentner, der früher als Erster Polizeihauptkommissar in Mannheim tätig war, die vor einigen Wochen erfolgte Abschaltung des Glockengeläuts der Katholischen Pfarrkirche St. Lambertus angeprangert. Besonders sauer stößt dem Ur-Mingolsheimer auf, dass eine Kleingruppe von Bürgern seit einigen Jahren neben der Gemeinde auch die Kirchen- und Kurverwaltung sowie örtliche Musikgruppen mit anonymen Briefen wegen unterschiedlicher Themen förmlich bombardiert.

Nach Meinung dieser Menschen würde der Kinderspielplatz am Kurpark unzulässigen Lärm erzeugen. Auch die Kurkonzerte sollten wegen der gleichen Problematik stark eingeschränkt werden. Zudem wurde die Wasserqualität des Mühlbachs, in den die Kinder-Erlebniswelt integriert ist, bemängelt. Die jüngste – für Norbert Dirolf einsame – Entscheidung, dass die Kirchenglocken von St. Lambertus zur Nachtzeit ohne Diskussion abgeschaltet wurden, stößt bei Dirolf, der sich im örtlichen Historischen Arbeitskreis einbringt, auf Unverständnis." Hat man die Bürger Mingolsheims über diese Maßnahme, die von einigen wenige Menschen gefordert wurde, zuvor befragt?", echauffiert er sich.

Würden alle Menschen ihre individuellen Befindlichkeiten durchsetzen, hätten wir bald und nicht nur in Corona-Zeiten keine Fußballspiele, keine privaten Feste, keine Feiern in der Nachbarschaft. Auch Verkehrslärm oder Kinderlärm, keine Maibaum-Aufstellung, keine Jubiläumsfeier, keine Empfänge, keine Jahrmärkte. "Diese Liste lässt sich fortsetzen und man muss sich fragen, ob dies im Sinne aller Einwohner ist", merkt Dirolf an. Er freue sich jedenfalls, schon bald nach der Corona-Krise wieder lachende Kinder auf den Spielplätzen anzutreffen sowie auf ein effektives Vereinsleben.

"Vielleicht ist die Zeit gerade günstig, über seine eigene Befindlichkeit nachzudenken", schreibt Norbert Dirolf. Mit einer offenen Kommunikation könne man sicher einen tragfähigen Kompromiss finden. Wenn man sich im Ort umhört, sind die Bürger mehrheitlich auf der Seite Dirolfs. "Er sollte eine Unterschriftenaktion starten", meinen zwei Frauen auf der Straße. Pfarrer Wolfgang Kesenheimer von der Seelsorgeeinheit Bad Schönborn-Kronau kennt sowohl den Leserbriefschreiber als auch den Inhalt des "mutig formulierten" Papiers von Dirolf.

"Wir wurden vor einigen Monaten vom Landratsamt Karlsruhe aufgefordert, den Glockenschlag von 22.01 Uhr bis 5.59 Uhr abzuschalten", berichtet der Geistliche. Man sei der Behörde ("Seien Sie klug und schalten die Glocke ab.") entgegengekommen, zumal auch das Thema Tageslärm-Messung erwähnt wurde. "Hier stößt die Demokratie an ihre Grenzen", sinniert der aus Heidelberg stammende Kesenheimer und ergänzt: "Dabei hat unsere schöne Kirche ein wunderbares, ästhetisches Geläut."

Beim Gemeindepfarrer kommt Unverständnis auf, zumal sich "diese wenigen Menschen aus dem Ort nie outen. Sie sind gegen alles". Man solle bei allem Tun "die Kirche im Dorf lassen". Bad Schönborns Bürgermeister Klaus Detlev Huge findet, dass diese Aktion eine bedauerliche Entwicklung genommen habe. "Wir sind mit der Gemeindeverwaltung jedoch an diesem Thema dran und haben eine Änderung für diesen Bereich am Rande des Kurgebietes vorbereitet." Grundsätzlich würde man in der Bädergemeinde das Ansinnen der Kirche teilen.