Von Vanessa Dietz

Walldorf. Die Ruhe vor dem Sturm. Noch gibt sich Morteza Shirzadeh tiefenentspannt. Doch schon bald zieht er den Blick von 20 hungrigen Testessern auf sich, die ihr kritisches Urteil abgeben sollen. Orientalische Spezialitäten wird Shirzadeh auftischen. So wie es Frank Rosin ihm auf seiner kulinarischen Mission gepredigt hat.

Der Fernsehkoch ist derzeit für Dreharbeiten seiner Kabel-eins-Sendung "Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!" im Herzen Walldorfs unterwegs. Dieses Mal bringt er das Restaurant "Zum Stern" in der Hauptstraße auf Vordermann.

Wie es dazu kam? Morteza Shirzadeh, Inhaber und Chefkoch des Restaurants, zu dem auch das gleichnamige Hotel gehört, erklärt: "Unser Sohn hat uns heimlich bei der Show angemeldet. Als ich davon erfahren habe, war ich erleichtert. Ich war mit meinem Latein am Ende. So konnte es nicht mehr weitergehen." Mit "so" meint der 62-Jährige die ausbleibende Kundschaft. Die finanzielle Not. Die psychische Belastung. Für ihn und seine Familie. "Wir sitzen von morgens bis spät abends mit vier Gästen am Tag da", sagt Sohn Benjamin (22).

Vor dem Restaurant in der Walldorfer Hauptstraße. Foto: Dietz

Ein nicht nur für Shirzadeh untragbarer Zustand, sondern auch für viele weitere Restaurantleiter mit dem gleichen Schicksal. Ein Zustand, den Frank Rosin durch seine Rettungsaktionen gut kennt: Seit rund zehn Jahren und zwölf Staffeln setzt sich der Gastronom, der auch bei der Sat.1-Kochshow "The Taste" als Juror den Kochlöffel schwingt, für Restaurants ein, die kurz davor stehen, bankrott zu gehen. "Es sind immer die gleichen Probleme. In der Branche fehlt ein Leitfaden der Fachbildung. Es wird falsch oder gar nicht ausgebildet und Vorgaben für eine Selbstständigkeit gibt es nicht. Viele Gastronomen meinen, es sei ein Leichtes ein Restaurant leiten zu können. Das ist eine Farce."

Der "Stern" soll neuen Glanz bekommen. Foto: Dietz

Morteza Shirzadeh möchte sich nicht einreihen in die Riege der unqualifizierten Quereinsteiger. Er habe schon 13 Gaststätten geleitet und 35 Jahre Kocherfahrung - trotz fehlender klassischer Kochausbildung. "Ich habe mich hochgearbeitet", sagt er. Umso schockierender war für ihn Rosins Diagnose, als er den Familienbetrieb "Zum Stern" genauer unter die Lupe genommen hat. Das Urteil: Er habe bisher kein Konzept gehabt. Shirzadeh: "Das zu hören, war der größte Schock meines Lebens."

Die neue Speisekarte hat nun den Schwerpunkt "Orientalische Spezialitäten". Foto: Dietz

Wie das Restaurant nun aus seinem Dornröschenschlaf geholt werden soll, erklärt Experte Rosin so: "Mit Nächstenliebe." Heißt konkret: Hilfe zur Selbsthilfe. "Um jemanden auf den richtigen Weg zu bringen, braucht es eine sachliche Strategie. Meine Aufgabe besteht darin, Menschen zu erreichen", erklärt der Restaurant-Profi. Die müssen schließlich auch nach dem Ende der Dreharbeiten ohne ihn auskommen.

"Viele nehmen meine Tipps nicht ernst, verfolgen sie nicht weiter oder ihnen fehlt die finanzielle Grundlage." Die mentale Stütze soll das "Zum Stern" wieder auf Kurs bringen. Und dann wären da noch die neu platzierten Gemälde im Gastraum, etwas Wandfarbe und eine veränderte Speisekarte, die mit deutsch-persischen Gerichten punkten soll. Denn: "Geld gibt es von uns nicht. Wir sind keine Bank", sagt Rosin weiter.

Bei Morteza Shirzadeh scheint die "Bekehrung" schon zu fruchten. "Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Aber Frank Rosin hat mich wachgerüttelt. Wir sind unglaublich dankbar." Ob sich die Familie an die Gebote hält, wie das Testessen ausfällt und alles Weitere zur großen Rettung erfährt man im Herbst. Da soll die Folge, die in Walldorf gedreht wurde, ausgestrahlt werden.