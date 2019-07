Von Anton Ottmann

Malsch. Ein schwer krebskranker Mann weiß, dass er nicht mehr lange leben wird. Sein Traum ist es, noch einmal zu den Bregenzer Festspielen zu fahren, um auf der Seebühne vor eindrucksvoller Naturkulisse den betörenden Gesang der Carmen zu hören und sich in dem Spiel von Liebe, Leidenschaft, Ehre, Tod und Sterben zu verlieren. Seine Angehörigen wenden sich an den Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) in Mannheim, von dem sie gehört haben, dass es da einen "Wünschewagen" gibt, mit dessen Hilfe solche letzten Wünsche ermöglicht werden.

Die Fahrt nach Bregenz war nicht einfach zu organisieren, wie die Projektleiterin Tina Schönleber berichtete, die auf Einladung von Pfarrerin Sandra Alisch im Paulus-Haus in Malsch referierte und ihr Projekt "Wünschewagen" vorstellte. Im obigen Fall habe man nicht nur sehr schnell die normalerweise ausverkauften Karten bekommen, einen geeigneten Platz für den Rollstuhl finden und dafür sorgen müssen, dass sich der Kranke am Aufführungsabend wohlfühlt und alles gut übersteht. Bei solchen Aktionen seien auch immer der gute Wille und die aktive Mithilfe des Veranstalters gefordert.

Die schwerst kranken Menschen jeden Alters möchten vor ihrem Ende noch einmal einen besonderen Ort in ihrer Lebensgeschichte aufsuchen, einen gemeinsamen Familienausflug, den Besuch einer Sportveranstaltung oder eine Fahrt ans Meer erleben. Der Wünschewagen begleitet und betreut sie auf diesem Weg. Selbst von einem überaus glücklich machenden Besuch bei den Elefanten im Heidelberger Zoo konnte die Referentin berichten.

Eine Einschränkung gibt es allerdings, Fahrten ins Ausland werden aus rechtlichen und versicherungstechnischen Gründen nicht unternommen. Bei der Anmeldung müssen Angehörige einen Fragebogen zur Person und dem persönlichen Befinden des Kranken ausfüllen und seine Patientenverfügung vorlegen. Die Angehörigen werden eingehend und intensiv informiert, dabei geht es laut Tina Schönleber um rechtliche Fragen, vor allem aber um "Empathie und Bauchgefühl".

Der Wagen ist so ausgestattet, dass er eine angenehme Atmosphäre für den Fahrgast und seine Begleitung gewährleistet, bei gleichzeitig bestmöglicher medizinischer Ausstattung. Mit an Bord sind der Fahrer und ein speziell geschulter Rettungssanitäter, außerdem darf ein Familienangehöriger oder ein Freund den Kranken begleiten.

Die Unternehmung ist für alle Fahrgäste kostenlos. Die Aktion Wünschewagen gibt es nicht nur in Mannheim für die Rhein-Neckar-Region, sondern in ganz Deutschland und wird überall vom ASB getragen.

Die verantwortungsvolle, ethisch und psychologisch anspruchsvolle Form der Begleitung und Betreuung von schwerst kranken Menschen stellt laut Tina Schönleber hohe Anforderungen an die ehrenamtlichen Mitarbeiter, die meist aus den Bereichen Gesundheit und Pflege, Psychologie, Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei kommen.

In Schulungen, Weiterbildungen und Supervisionen werden die Helfer auf ihre Arbeit vorbereitet und begleitet und so werden auch seelische Belastungen aufgearbeitet. Sehr hilfreich sind Treffen und Gespräche der Mitarbeiter untereinander.

Es sei schließlich nicht einfach, immer wieder mit dem Sterben konfrontiert zu werden. Allerdings erlebten nicht nur die Kranken, sondern auch Begleiter oft Momente der Freude und des Glücks. Typisch sei, dass die Kranken noch einmal all ihre Kräfte mobilisierten, sodass die Angehörigen oft glaubten, es sei eine gesundheitliche Besserung eingetreten.

Während die Hinfahrt sehr euphorisch erlebt werde, sei die Rückfahrt in der Regel von Nachdenklichkeit und Melancholie geprägt. Doch ist nach Aussage der Referentin in ganz Deutschland während dieser Fahrten noch niemand gestorben.

Wer sich in dieser Sache gerne ehrenamtlich engagieren möchte, ist herzlich willkommen, genauso sind es Spenden, die nicht nur für die Fahrten des Wünschewagens benötigt werden, sondern auch für die Anschaffung und den Unterhalt der Fahrzeuge sowie für Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen.

Info: Spendenkonto Wünschewagen: Bank für Sozialwirtschaft, IBAN DE43.6012.0500.0007 7704 00.