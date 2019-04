Wiesloch. (rö) Die "Wiener Charta" stand Pate für den "Wieslocher Handschlag" mit Fragen wie "Was funktioniert an unserem Zusammenleben gut?" oder "Was können die Menschen dazu beitragen?". Lars Castellucci, Bundestagsabgeordneter der SPD und Stiftungsratsvorsitzender der Bürgerstiftung Wiesloch, hat die Idee aufgegriffen und nach Wiesloch transportiert, die Schirmherrschaft hat OB Dirk Elkemann übernommen. In mehreren Gesprächsrunden mit rund 40 Bürgern, die per Zufallsgenerator ausgewählt worden waren, wurde das Zusammenleben in der Stadt unter die Lupe genommen. "Daraus sind zwei Aktionen geworden", sagte Castellucci jetzt in einem Pressegespräch: eine Plakataktion und die sogenannte "Small-Talk-Bank".

Die Plakate hat Constance Berger mit Zweitklässlern der Maria-Sibylla-Merian-Schule gestaltet. Sie werden ab Juni großformatig in der Kernstadt und den Stadtteilen zu sehen sein und sollen vermitteln, "dass man miteinander freundlich umgehen soll", so Constance Berger. Dem einleitenden "Einfach mal ..." folgen Halbsätze wie "über sich selbst lachen", "Hilfe anbieten" oder "jemandem den Vortritt lassen".

Zum ungezwungenen Plaudern mit den Mitmenschen soll die "Small-Talk-Bank" einladen, wie die Plakataktion eine Idee von Michael Segler, einem der Teilnehmer an den Gesprächsrunden. "Mir ging es um die Inspiration, das Miteinander zu fördern", sagte er, so sei er auf die Bank gekommen - eigentlich nur ein Aufsatz, der auf bestehende Sitzbänke montiert wird und durch die Stadt an verschiedene Standorte wandern soll. "Man setzt sich drauf und wartet, dass sich noch jemand draufsetzt", so Segler.

Gemeinsam mit Sven Peterhänsel, bei der Stadtverwaltung tätig, hat er dann selbst Hand angelegt und die "Small-Talk-Bank" gebaut, die Feinheiten übernahm ein Schreiner. "In Wiesloch funktioniert vieles gut, aber das ist kein Selbstläufer", sagte Peterhänsel. Viele kleine Schritte seien notwendig. Eingeweiht wird die "Small-Talk-Bank" am Samstag, 9. Juni, um 11 Uhr auf dem Marktplatz. Dazu sind alle Interessierten eingeladen.

Von Anfang an unterstützt wurde der "Handschlag" von der Bürgerstiftung Wiesloch, die sich zum einen darum gekümmert hat, dass in einem zweitägigen Workshop die Bürgermoderatoren für die Gesprächsrunden ausgebildet wurden. "Das ist etwas Innovatives, das sollte man ausprobieren und es passt perfekt in unser Schwerpunktthema ’Zusammenleben’", sagte Dr. Johann Gradl, seit Kurzem neuer Vorsitzender der Bürgerstiftung, die auch die Druckkosten für die Plakate übernommen hat. "Das Projekt hat Begegnung geschafft", freute sich Gradl darüber, "was Engagement und Begeisterung möglich machen".