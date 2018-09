Walldorf. "Faszination Fliegen" lautet das Motto des großen Flugtags der Abteilung Segelflug des Aeroclubs Walldorf: Am Wochenende, 25. und 26. August, wird jeweils ab 12 Uhr auf dem Flugplatz ein umfangreiches Programm für die ganze Familie geboten. Gezeigt werden Kunstflüge, Oldtimer und moderne Fluggeräte, Modellflugvorführungen und Fallschirmabsprünge. Mark Oliver Klenk aus Mainz mit seinem über 200 PS starken Kunstflugdoppeldecker Pitts S1 wird die Zuschauer sicherlich begeistern. Lautlos wird Segelkunstflugprofi Robin Kemter aus Sinsheim faszinieren: Er nennt zahlreiche Auszeichnungen sein eigen und darf sich damit zu den weltbesten Kunstflugpiloten seiner Klasse zählen. Ein Höhepunkt am Samstag, bei Einbruch der Dunkelheit, wird gewiss der Feuerwerksflug von Kemter, mit Pyrotechnik an den Tragflächenspitzen zeichnet er seine Kunstflugfiguren an den Himmel. Wenn es Wind und Wetter zulassen, findet ein Ballonglühen am Samstagabend statt. An beiden Tagen besteht die Möglichkeit, als Passagier zu Gastflügen im Helikopter oder in Motorflugzeugen rund um Walldorf zu starten. Daneben gibt es wieder ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für Groß und Klein. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.