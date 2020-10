Die Abrissbirne leistet ganze Arbeit: Erst wird die Betonhülle der 53 Meter hohen Zuckersilo-Türme in Waghäusel abgetragen, dann folgt die innere Verschalung. Foto: Hans-Joachim Of

Von Hans-Joachim Of

Waghäusel. Eines der Wahrzeichen der Großen Kreisstadt Waghäusel ist schon bald Geschichte: Nachdem die verputzte Styroporschicht in den vergangenen Wochen und Monaten abgeschält wurde, läuft seit dieser Woche der Abriss der beiden 53 Meter hohen, markanten Zuckersilo-Türme nahe der Eremitage. Die an einem riesigen Kran befestigte Abrissbirne mit sieben Tonnen Gewicht schlägt nun regelmäßig mit ohrenbetäubendem Knall gegen die äußere Betonhülle und zieht Zaungäste aus der ganzen Region an.

Catrin Ehrlich, Leiterin des Hochbauamts Waghäusel: "Danach wird der innere, blaue Teil abgetragen und für die unteren Einbauten eine Betonschere zum Einsatz kommen." Die Entsorgung der Stahl-, Beton- und Hartplastikteile sowie der Bodenplatte wird von der Spezialfirma AWR Abbruch aus Rheinland-Pfalz durchgeführt. Diese hatte den 1,2-Millionen-Euro-Auftrag von der Stadt erhalten.

Die Silos, die in der Vergangenheit im Gemeinderat sowie in der Bevölkerung immer wieder kontrovers diskutiert wurden, waren 1970 errichtet und bis 2004 von der Südzucker AG genutzt worden. Bereits 1995 wurde die Produktion von Zucker aus Zuckerrüben eingestellt, doch bis 2004 dienten die riesigen Behälter noch als Lagerstätte für groben und feinen Zucker. In dem im ganzen Land bekannten traditionsreichen Unternehmen standen zur Blütezeit über 1000 Menschen in Lohn und Brot.

In den vergangenen Jahren war eine große Diskussion darüber entbrannt, ob die Türme als Industriedenkmal erhalten werden, oder als wenig attraktive Landmarke abgerissen werden sollen. Der weithin bekannte Kunstprofessor Jürgen Goertz aus Angelbachtal hatte vor längerer Zeit mit einer Idee für Aufsehen gesorgt, als er mit einem bemalten Modell der Silos bei Oberbürgermeister Walter Heiler vorstellig wurde – obwohl der Gemeinderat bereits vor sieben Jahren den Abriss beschlossen hatte. Auch Ideen und Vorschläge über eine anderweitige Nutzung machten immer wieder die Runde.

Doch nun läuft der Abriss. Bis alles dem Erdboden gleichgemacht und abtransportiert ist, werden jedoch noch einige Wochen ins Land gehen. Die Arbeiten sollen dem Zeitplan entsprechend bis Januar 2021 dauern. Dann wird der Blick auf das im Auftrag von Damian Hugo Philipp von Schönborn ab 1724 errichtete barocke Jagd- und Lustschloss nicht mehr durch die Zuckersilos beeinträchtigt.

Ein vor dem Zaungitter stehender Passant freut sich schon: "Schön, dass sie bald weg sind." Die Frau aus dem Stadtteil Kirrlach aber schwelgt in Erinnerungen: "Schade ... erst verschwinden die Kühltürme in Philippsburg, jetzt auch noch unsere Türme in Waghäusel. Hier hat mein Vater früher gearbeitet."