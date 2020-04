Lehramtsstudentin Luisa hier mit Schülerinnen und Schülern in Kapstadt. Das Volontariat an einer südafrikanischen Schule wurde durch die Corona-Krise zu einem unerwarteten Abenteuer. Foto: privat

St. Leon-Rot. (adl) Als Luisa Mitte Februar die Reise nach Kapstadt in Südafrika antrat, um dort in einer Grundschule vier Wochen lang im Rahmen ihres Lehramtsstudiums ein Volontariat zu absolvieren, waren die weltweiten Ereignisse, die durch die Ausbreitung des Corona-Virus verursacht wurden, nicht abzusehen. Und die damit verbundenen Schwierigkeiten, was die Rückreise Ende März betraf, waren ebenfalls zu diesem Zeitpunkt nicht vorauszusehen.

Doch der Reihe nach. Mitte Februar schien die Welt noch weitgehendst in Ordnung zu sein, außer in China wegen der Ausbreitung des Virus dort. Doch in Deutschland war davon noch wenig zu spüren. Also trat Luisa am 12. Februar 2020, wie vorgesehen, ihre zwölfstündige Flugreise mit einer niederländischen Fluggesellschaft von Frankfurt über Amsterdam nach Kapstadt an.

Schon die Autofahrt vom Flughafen zur Unterkunft hatte es in sich. Nur 15 Minuten war sie unterwegs und hatte von Villen bis hin zu kilometerlangen Townships alles gesehen. Im Wohnheim für die Volontäre, welches zur Schule gehörte, wurde sie gut aufgenommen. Unter den meist weiblichen Volontären herrschte ein großer Zusammenhalt.

Die Gegebenheiten an der Schule waren gewöhnungsbedürftig, wegen einer enormen Klassengröße von bis zu 45 Kindern. Es gibt viel Unruhe in den jeweiligen Klassen, bedingt durch die Klassengrößen. Dort ist es gang und gäbe, Kollektivstrafen für die Kinder zu verhängen, um sie zu maßregeln. Beispielsweise gehört das Abspritzen mit Wasser noch zu den harmloseren Strafen. In Südafrika geht die Grundschule von der 1. bis zur 7. Klasse. Die Kinder hatte Luisa gleich ins Herz geschlossen und sie unterstützte die Lehrer beim Unterricht, so gut es ging. Auch unterrichtete sie selbst, zum Beispiel das Fach EMS (Economic Management and Science).

Sehr gewöhnungsbedürftig waren die täglich mehrstündigen Stromabschaltungen, das sogenannte "load shedding" in Kapstadt, um Strom zu sparen. In den reicheren Vierteln geschah dies nachts und in den ärmeren willkürlich zu unterschiedlichen Zeiten tagsüber. In dieser Zeit waren die Ampeln oft ebenfalls abgeschaltet und der Verkehr dementsprechend chaotisch. Der Herd zum Kochen funktionierte natürlich auch nicht und das W-Lan hatte, nachdem der Strom wieder da war, Schwierigkeiten beim Anspringen.

Nach vier Wochen war das Volontariat beendet und Luisas Freund sollte nachreisen, um zusammen noch ein paar schöne Tage in Südafrika zu verleben. Die Meldungen um die Ausbreitung des Corona-Virus nahmen zu und wurden zusehends beunruhigender. Doch es war nicht vorauszusehen, dass sich die Lage von Tag zu Tag verschärfen würde. So flog Luisas Freund also Mitte März mit ungutem Gefühl nach Südafrika. Denn dieser Urlaub war lange geplant und sie hatten lange darauf gespart. Luisa war sehr besorgt, denn der südafrikanische Präsident hatte verkündet, dass es drei Tage später keine Visa mehr zur Einreise ins Land geben würde. Nun befürchtete sie, dass man ihren Freund nicht einreisen lassen würde.

Dies war nun nicht der Fall. Es wurde bei ihm am Flughafen Fieber gemessen und er musste viele Fragebögen ausfüllen. Doch am nächsten Tag kam die weltweite Reisewarnung, zu spät für den Freund von Luisa. Er war nun bereits in Südafrika. In Deutschland wurden nun von einem auf den anderen Tag die Maßnahmen, die dazu dienten, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, verschärft. In Südafrika gab es zur selben Zeit noch nicht so viel offiziell erkrankte Personen. Wobei die Dunkelziffer sicher sehr hoch war. Doch auch hier breitete sich das Virus schnell aus.

In den folgenden Tagen versuchten die beiden zunächst, direkt am Flughafen die Rückflüge auf ein früheres Datum umzubuchen. Das ging nicht, da zu diesem Zeitpunkt bereits viele Flüge gestrichen wurden. Sie trugen sich auf die Krisenversorgeliste des Auswärtigen Amtes ein. Damit die offiziellen Stellen von ihrer Anwesenheit in Südafrika wussten. In der Zwischenzeit versuchten sie, das Beste aus dem Aufenthalt in Südafrika zu machen und doch noch etwas den Urlaub zu genießen. Mit einem Mietauto reisten sie entlang der "Garden Route" in verschiedene Hotels, wo sie meist die einzigen verbliebenen Gäste waren, was schon sehr ungewöhnlich und befremdlich war. Der Rückflug am 26. März schien noch nicht gecancelt zu sein, jedoch alle anderen Flüge die Tage davor waren bereits gestrichen. Es war immer das ungute Gefühl präsent, dass sie nicht wie geplant zurückreisen könnten. Und dann vielleicht in einem Land der Extreme, wo Arm und Reich so nah beieinander wohnen und das Gesundheitssystem sowieso schon überfordert ist, länger ausharren müssten.

Auf einem neuen Portal, das SAP extra entwickelt hatte, trugen sie sich ein, im Falle einer Rückholung. Auch hier gab es keine Informationen oder Nachrichten dazu. Als sie mit dem Mietauto nach Kapstadt zurückkamen, durfte das Hotel keine internationalen Gäste mehr aufnehmen, laut einer neuen Maßnahme, die vom südafrikanischen Präsidenten angeordnet worden war. Sie wussten sich zu helfen und kamen zum Glück unter in dem Wohnheim der Schule, an der Luisa volontiert hatte, obwohl die Schule bereits geschlossen war.

Dann kam eine neue Hiobsbotschaft vom deutschen Konsulat, dass Ausländer, die weniger als zwei Wochen im Land waren, nicht ausreisen dürften. Das betraf ihren Freund, der erst zehn Tage im Land war. Was zu großer Besorgnis bei den beiden führte. Denn ohne ihren Freund wollte Luisa auf gar keinen Fall das Land verlassen. Selbst die Ämter und die Botschaft vor Ort konnten nicht weiterhelfen und rieten dazu, den Flug zu verschieben.

An dem Tag, an dem der geplante Rückflug sein sollte, wurde der landesweite "Lockdown" angekündigt, das heißt: Ausgangssperre und kein Flugverkehr mehr. In den Townships war das kaum durchzuführen und sogar das Militär wurde zur Hilfe gerufen. Es wurde vom weltweit strengsten Lockdown berichtet.

Auch waren die Nerven der Angehörigen daheim gehörig angespannt, denn aus der Ferne verfolgten sie die Ereignisse mit großer Anspannung und Besorgnis, dazu verdammt, nichts tun zu können, was den beiden geholfen hätte.

Das Online-Einchecken funktionierte nicht, auch nicht auf Umwegen, da der Weiterflug von Amsterdam nach Frankfurt gecancelt wurde. Zuvor waren die beiden am Vorabend und auch ab dem Morgen des geplanten Abfluges am Flughafen, um einzuchecken. So blieb immer noch eine große Unsicherheit und Sorge, ob alles funktionieren würde. Am vollen Flughafen hatten alle ausländischen Passagiere Angst, nicht in den Flieger zu kommen.

Dieser sollte am 26. März um 0.30 Uhr starten. Das Einchecken gelang dann erst am 25. März abends um 20 Uhr nach großem Chaos am Schalter. Durch die gefürchtete Sicherheitskontrolle kamen beide gut durch. Zwar gab es nun noch die Nachricht, dass der Flieger eineinhalb Stunden Verspätung habe. Tatsächlich saßen beide dann um 1.15 Uhr im Flieger in Richtung Amsterdam.

Erst jetzt konnten die beiden und ihre Angehörigen aufatmen. In Amsterdam wurden sie von Luisas Vater per Auto abgeholt, da die Grenze zu den Niederlanden glücklicherweise nicht geschlossen war. Mit großer Freude und überglücklich, wieder zu Hause zu sein, wurden sie von den Angehörigen in gebührendem Abstand in Empfang genommen.