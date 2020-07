A5/Forst/Ubstadt-Weiher. (RNZ/pol/rl) Ein größerer Böschungsbrand entlang der Autobahn A5 zwischen Kronau und Bruchsal fordert am Dienstagnachmittag ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften. Eine größere Fläche an Gras und Böschung war neben der Autobahn in Fahrtrichtung Süden in Brand geraten. Mehrere Notrufe gingen ab 15.30 Uhr in der Leitstelle ein, woraufhin ein Großalarm ausgelöst wurde.

Die brennende Wiesenfläche sorgte zunächst für eine starke Rauchentwicklung und führte teilweise zu Sichtbehinderungen auf der Autobahn. Die Feuerwehren aus Forst, Bruchsal, Karlsdorf-Neuthard, Waghäusel und Kronau rückten mit insgesamt zehn Fahrzeugen an. Die rechte und mittlere Fahrspur Richtung Karlsruhe wurden für die Feuerwehrfahrzeuge gesperrt.

Das Feuer drohte zunächst auf den Wald überzugreifen. Die Löscharbeiten zeigten jedoch rasch Erfolg, wonach die Spuren nach und nach wieder freigegeben wurden. Gegen 17.15 Uhr vermeldete die Polizei, dass die Löscharbeiten noch weitere Stunden andauern würden. Zu dem Zeitpunkt war auch der rechte Fahrstreifen noch gesperrt. Es kommt zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Stand: Dienstag, 21. Juli 2020, 17.15 Uhr