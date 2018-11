Dielheim/Malsch/Rauenberg. Bei Besuchen in den Weingütern Koch (Dielheim), Becker (Malsch) und Fellini (Rauenberg) informierten der FDP-Landtagsabgeordnete Prof. Erik Schweickert und Bundestagskandidat Dr. Jens Brandenburg sich über die Situation und die Anliegen der hiesigen Winzer. Als Professor für internationale Weinwirtschaft an der Hochschule Geisenheim und Präsident des Bundes Deutscher Oenologen liegt Schweickert dies am Herzen. Im Gespräch mit den Freidemokraten sprach der Geschäftsführer der Winzergenossenschaft Kraichgau, Carsten Wipfler, sich dafür aus, einen fairen Wettbewerb zu ermöglichen durch geschützte Herkunftsbezeichnungen und eine Öffnung der Teilnahme am Fassweinmarkt.

Bei der Rebflurbereinigung in Rauenberg und Dielheim dränge, so Wipfler und Bernhard Fellhauer vom Weingut Fellini, die Zeit. Beide sprachen sich dafür aus, brachliegende Grundstücke zwecks besserer Bewirtschaftung zusammenzulegen, denn nur so werde der Weinbau sich noch lohnen. Um die Zukunft des Weinbaus zu sichern, sei aber nicht nur die Rebflurbereinigung nötig. "Es fehlt an ausgebildetem Nachwuchs auch bei den Beamten, die Bodenprüfungen durchführen", klagte Carsten Wipfler.

Und Fellhauer ergänzte, dass er trotz schwierigster Wetterbedingungen im vergangenen Jahr durch einen umso höheren Pflegeaufwand einen tollen Weinjahrgang erzielen konnte. Bundesarbeitsministerin Nahles lege den Winzern dabei aber Steine in den Weg, indem sie für Ausnahmen von der Arbeitszeitregelung eine mehrwöchige Antragsfrist verlange. "Es ist schlicht und einfach nicht möglich, vier Wochen im Voraus das Wetter zu kennen und zu wissen, für wann man eine Arbeitszeit-Ausnahmeregelung beantragen muss, damit die Ernte nicht kaputtgeht!", sagte Fellhauer.

Erik Schweickert sah dies ebenso und wies darauf hin, dass die FDP beim Einsatz von Saisonarbeitern in Weinbau und Gastronomie für flexiblere Arbeitszeiten plädiere. Wipfler und Fellhauer ergänzten, dass viele Flüchtlinge gerne in der Landwirtschaft arbeiten würden, dies aber wegen bürokratischer Hemmnisse nicht dürften. Und wer im Weinbau oder in der Landwirtschaft einem Flüchtling eine Ausbildungsstelle geben wolle, habe als Arbeitgeber keine Planungssicherheit. Denn es drohe eine Abschiebung des Auszubildenden in sein Herkunftsland. Die Freien Demokraten Schweickert und Brandenburg teilten die Bedenken. Die FDP-Landtagsfraktion hat bereits beantragt, Auszubildende grundsätzlich nicht abzuschieben und ihnen auch für die Dauer von zwei Jahren nach Ausbildungsabschluss ein Bleiberecht zu geben. Denn Ausbildung und Berufstätigkeit seien wesentlicher Bestandteil der Integration.

Im Weingut Koch in Dielheim trafen Schweickert und Brandenburg auf einen typischen Familienbetrieb. Friedhelm Koch wies darauf hin, dass sich der Weingeschmack der Kunden von dem extrem trockenen Ausbau hin zu "feinherben" oder auch halbtrockenen Weinen bewege. Er machte darauf aufmerksam, dass die Überregulierung in der Landwirtschaft zu lästigen Tätigkeiten wie Anträge schreiben und Formulare ausfüllen führe. Deutsche Weinbauverbände sollten gegenüber Vorgaben aus der EU bisweilen mehr Rückgrat zeigen. Solche Vorgaben seien der Grund, warum der Bioweinbau sich derzeit sehr schwer tue und bei bestimmten Wetterbedingungen mit den erlaubten Spritzmitteln nicht mehr ausreichend Schutz vor Schädlingen und Pilzbefall bewirken könne. Dies sei auch ein Grund dafür, dass der Bioweinbau stagniere.

In Malsch gab es ein Wiedersehen unter Bekannten: Der studierte Weinbauer und Oenologe Alexander Becker kennt Erik Schweickert noch aus seinen Vorlesungen zur Internationalen Weinwirtschaft. Er begrüßte die FDP-Delegation zusammen mit seinem Vater Herbert auf dem Weingut Becker und berichtete, dass er komplett auf biologischen Anbau umgestellt habe.

Schädlinge seien hierbei vor allem der echte und der falsche Mehltau. Die zum Schutz dagegen eingesetzten Kupferpräparate seien so gering wie möglich zu dosieren, da sich Kupfer im Boden anreichere. Und nachdem 2013 der Einsatz des Pflanzenstärkungsmittels Kaliumphosphonat zur Bekämpfung des falschen Mehltaus untersagt wurde, sei ein Streit über dessen Wiederzulassung noch im Gange. Das Weingut Becker gehe nun einen anderen Weg, indem es die Reben nicht zu dicht belaube, sodass keine Feuchtigkeit entstehe, die den Pilzbefall begünstige.

Als 1981 gegründeter kleiner Familienbetrieb mit acht Hektar Anbaufläche beschäftigt Becker in der Hauptsaison zusätzliche Arbeitskräfte. Den Aufwand für die Mindestlohn-Dokumentation bezeichnete Alexander Becker als "unerträglich hoch". Jens Brandenburg versprach, sich im Bundestag für eine Entbürokratisierung einzusetzen.