Grenzenloser Jubel bei den Spielern des FC-Astoria Walldorf: In der zweiten Runde des DFB-Pokals hat der Außenseiter den Bundesligisten Darmstadt 98 aus dem Wettbewerb geschossen. Am 7. Februar geht es gegen Arminia Bielefeld. Foto: Pfeifer

Von Armin Rößler

Walldorf/Rhein-Neckar. Das neue Jahr hat in Walldorf gleich gut begonnen: Nachdem 2015 die ersten Aktivitäten gestartet wurden, um sich in die weltweite Riege der "Fairtrade-Städte" einzureihen, gab es nun die Belohnung: Beim Neujahrsempfang in der gut gefüllten Astoria-Halle wurde die entsprechende Urkunde feierlich überreicht und Walldorf damit als 455. Fairtrade-Stadt Deutschlands anerkannt.

Traditionell gut sieht es finanziell aus: Im Haushaltsplan für 2017 rechnet man mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 120 Millionen Euro. Trotz hoher Umlagezahlungen und weiterer Ausgaben wird die Stadt zum Ende des Jahres immer noch eine Liquiditätsreserve von 265 Millionen haben.

Das gerade begonnene Jahr wird vor allem im Zeichen großer Bauprojekte stehen, die 2016 mit grundlegenden Entscheidungen in Gemeinderat und Verwaltung in die Wege geleitet wurden: So steht im Schulzentrum der Bau einer Mensa mit Räumen für die Ganztagsbetreuung sowie der Neubau einer Sporthalle an, für die man mit Gesamtkosten von 25,5 Millionen Euro rechnet. Bis 2019 soll das Großprojekt fertiggestellt sein.

Bereits gebaut wird an zwei Wohnhäusern im Passivhausstandard in der Bürgermeister-Willinger-Straße, die für den sozialen Wohnungsbau gedacht sind. Für 4,6 Millionen Euro schafft die Stadt 26 Sozialwohnungen, um die schwierige Situation in diesem Bereich zu mildern - nicht nur in Sachen Anschlussunterbringung von Flüchtlingen, sondern auch ganz allgemein für Menschen mit Wohnberechtigungsschein.

Für ein neues Kinderhaus, das im Gewann Hof gebaut wird, wurde ein Architekturwettbewerb durchgeführt, den eine Arbeitsgemeinschaft aus Nürnberg gewonnen hat. In der sechsgruppigen Einrichtung sollen Kinder über und unter drei Jahren betreut werden, die Baukosten werden derzeit auf voraussichtlich vier Millionen Euro beziffert.

Mit der Umsetzung soll im neuen Jahr möglichst zügig begonnen werden, denn die Betreuungsplätze werden dringend gebraucht. Ebenfalls im Gewann Hof entsteht ein weiterer Waldkindergarten, dieses Mal eine Ganztagseinrichtung, die noch 2017 bezogen werden soll. Damit hoffen die Verantwortlichen, den dringendsten Bedarf im Krippen- und Kindergartenbereich gestillt zu haben. Dafür eröffnen sich Fragen im Schulbereich: Die Schillerschule platzt aus allen Nähten, die Waldschule könnte eventuell drei- statt zweizügig werden und für die Sambuga-Förderschule wird ein neuer Standort gesucht. Das gilt übrigens auch für Walldorfs Freiwillige Feuerwehr, deren Haus längst zu klein geworden ist.

Einen Schritt weiter ist man mit dem Bebauungsplan für den zweiten Abschnitt des Neubaugebiets Walldorf-Süd, der 8,3 Hektar groß sein wird. Die Umlegung soll zeitnah erfolgen, allerdings wird es wohl noch zwei Jahre dauern, bis gebaut werden kann. 2017 wird es natürlich wieder zahlreiche kulturelle und gesellschaftliche Ereignisse geben, auch über die regelmäßigen Volksfeste wie Spargelmarkt und Kerwe hinaus. So am 25. Juni den "Tag der offenen Gärten und Höfe", der alle zwei Jahre in Zusammenarbeit mit der Nachbarstadt Wiesloch stattfindet und bei dem die kleinen und großen privaten Grünoasen im Mittelpunkt stehen.

Die "Messe Walldorf - für die Region" öffnet am ersten Aprilwochenende unter dem Thema "regional-lokal-fair" ihre Pforten. Zu den zahlreichen Kunstausstellungen im Rathaus und in der Alten Apotheke kommt in diesem Jahr die erstmalige Teilnahme am "Metropolink Festival". Klassische Musik erklingt bei den "Konzerten der Stadt" sowie im Herbst bei den "Walldorfer Musiktagen".

Und sportlich steht der nächste Höhepunkt kurz bevor: Am 7. Februar will der FC-Astoria Walldorf sein Fußballmärchen fortsetzen. Nach Siegen über Bochum und Darmstadt geht es im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Arminia Bielefeld.