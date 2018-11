Vertreter der teilnehmenden Betriebe und der Stadtverwaltung stellten im Rathaus das Konzept für die dritte 'Walldorfer Nacht der Ausbildung' vor, die am Freitag, 14. Juni, über die Bühne gehen wird. Foto: Pfeifer

Walldorf. (rö) Von A wie Altenpfleger bis Z wie Zweiradmechaniker reicht das Spektrum der über 70 Ausbildungsberufe und Studiengänge, die am Freitag, 14. Juni, von 17 bis 22 Uhr bei der dritten "Walldorfer Nacht der Ausbildung" von insgesamt 26 Betrieben vorgestellt werden. Die Besonderheit: Das erfolgt nicht in Form einer "Berufemesse", wie sonst oft üblich, sondern direkt vor Ort in den Betrieben selbst. Für Marc Massoth, Wirtschaftsförderer der Stadt Walldorf, macht genau das den "Charme" der Veranstaltung aus: "Man bekommt einen echten Einblick, wie der Arbeitsplatz aussieht." Bürgermeisterin Christiane Staab dankte beim Pressegespräch, mit dem die "Nacht der Ausbildung" vorgestellt wurde, allen teilnehmenden Betrieben und Partnern, "dass sie wieder Ja gesagt haben".

Der Ablauf der Veranstaltung hat sich bewährt, aus den Erfahrungen, die im letzten Jahr gemacht wurden, ergeben sich lediglich kleinere Modifizierungen: So können alle interessierten Schüler, Eltern und Lehrkräfte wieder mit dem Shuttle-Bus auf Tour gehen, um im Gewerbegebiet und der Innenstadt (auch die etwas außerhalb liegenden Luxor-Filmpalast und Holiday Inn sind angebunden) die Betriebe abzuklappern, bei denen sie sich informieren möchten. Neu ist, dass der Shuttle-Bus in diesem Jahr auch durch die Hauptstraße fährt, nachdem der Rikscha-Service beim letzten Mal nicht so gut wie erhofft angenommen wurde.

Marc Massoth konnte auch über einige weitere Details aus der Besucherbefragung 2012 berichten: So waren die Besucher im Schnitt 17,2 Jahre alt, reisten aus einem großen Umkreis (teils aus Mannheim, Karlsruhe oder Heilbronn) nach Walldorf und kamen überwiegend von Gymnasien und Realschulen. Das Wichtigste sei für viele (24 Prozent) "ein Gespräch auf Augenhöhe", also mit anderen Auszubildenden. Von den letztjährigen Besuchern habe man die Schulnote 1,7 erhalten, zeigte sich Massoth zufrieden. Zumal sich der Besuch auch für die angehenden Auszubildenden auszuzahlen scheint: "Wir hatten letztes Jahr vier Einstellungen, die nachweislich auf die Veranstaltung zurückgehen", sagte Romy Sinn (SAP AG).

"Wann sieht man schon einmal eine Hotelküche von innen?", schilderte Dennis Killer (Holiday Inn) anschaulich die Möglichkeiten für die Bewerber beim Blick hinter die Kulissen: "Man kann einfach die Tür aufmachen, reinkommen und sehen, welche Möglichkeiten es gibt." Und auch die Unternehmen profitieren: "Persönlicher Kontakt" ist beispielsweise Kazem Tariwerdian (Tari Bikes) wichtig, nachdem er in der Vergangenheit "schlechte Erfahrungen" gemacht habe. Um das zu verhindern, kann eventuell ein Praktikum die richtige Lösung sein, wie sowohl Anja Ballweg (SAP Guesthouse Kalipeh) als auch Susanne Scior-Busch (Astoria-Apotheke) deutlich machten. Und vielleicht findet ja mancher einen Beruf, an den er noch überhaupt nicht gedacht hat: "Das ist ein bunter Blumenstrauß mit vielen Facetten", wirbt Brigitta Liebstückel (Astralis Hotel Domizl) fürs Hotelgewerbe. "Das hätte ich mir als Schüler auch gewünscht", ist Katharina Bies von MLP (die sich auf dem Gelände der SAP den jungen Leuten vorstellen) von der Berufsvielfalt begeistert.

Zwei aktuelle Probleme wurden beim Pressegespräch nicht außen vor gelassen: zum einen die rückläufige Zahl der Bewerber, die es manchen Betrieben schwer macht, überhaupt geeignete Auszubildende zu finden, zum anderen die für viele fast schon leidige Diskussion um Schulnoten. "Wir brauchen Nachwuchs", machte Elisabeth Zegla vom Bildungszentrum Gesundheit (BZG), das Gesundheits- und Krankenpfleger ausbildet, den "Pflegenotstand" deutlich. Drastisch weniger Bewerber hat auch Wolfgang Mrasek (Sparkasse) festgestellt, "auch die Qualität lässt nach". Sonja Mohr (Heidelberger Druckmaschinen) sieht seit einigen Jahren die Tendenz, "die Schullaufbahn zu verlängern". Sie empfiehlt stattdessen, lieber dem IHK-Slogan "Karriere mit Lehre" zu folgen.

Bleibt das Thema Schulnoten: "Wir kämpfen stark mit Vorurteilen", sagte Romy Sinn für die SAP. Dabei stellte das Softwareunternehmen keinesfalls nur Abiturienten mit einem Einser-Schnitt ein: Bewerber können sich nach ihren Worten alle bis zu einem Notenschnitt von 2,5, nicht nur Gymnasiasten, sondern auch Realschüler. "Der Mensch steht im Vordergrund, auch die soziale und persönliche Kompetenz ist wichtig", erklärte Stephane Fontaine (Volksbank). "Noten sind nicht alles, das praktische Verständnis muss da sein", sagte aus Handwerkersicht Annemarie Gröner (Möbelschreinerei und Wasserbetten Gröner). "Vielleicht habt ihr keine super Noten, seid aber super Typen", motivierte Bürgermeisterin Staab junge Menschen, sich "nicht auf den Notenschnitt reduzieren" zu lassen.

Info:www.walldorfer-nacht-der-ausbildung.de