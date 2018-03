Wiesloch. (hds) Es sind für Jugendliche vor dem Schulabschluss die immer wiederkehrenden Fragen: Was will ich werden? Wo gibt es Beratung? Wer kann mich bei der Berufswahl unterstützen? Mit einer Lehrstellen-Sprechstunde startet jetzt in Wiesloch ein Pilotprojekt, von der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald angestoßen, durchgeführt in Kooperation mit dem Kinder- und Jugendbüro der Stadt und dem Jugendzentrum. Los geht es am Dienstag, 5. November, ab 15 Uhr im Jugendzentrum in der Hauptstraße 146. Die weiteren Termine in diesem Jahr sind der 19. November und der 3. Dezember. Im neuen Jahr wird die Lehrstellen-Sprechstunde am 14. Januar fortgeführt. Die Handwerkskammer hat es sich zum Ziel gesetzt, interessierten Jugendlichen "vor Ort" ein Angebot in Sachen Lehrstellenvermittlung, Tipps zum Vorstellungsgespräch sowie Terminvereinbarungen für einen "handwerklich-technischen Eignungstest" zu unterbreiten.

"Wir wollen Informationen für Bewerber zur Verfügung stellen, aber auch die Eltern und die Lehrerschaft aus Wiesloch und Umgebung einbinden", betonte Natalia Andrade, bei der Handwerkskammer für das Projekt zuständig. Zielgruppe sind Schüler der 9. und 10. Klassen von Haupt- und Realschulen sowie Jugendliche und junge Erwachsene, die einen handwerklichen Beruf erlernen oder Informationen zum Handwerk erhalten möchten. Wichtig sei, auf bereits vorhandene Netzwerke zurückgreifen zu können. Hier stehe die Zusammenarbeit mit Schulen, Betrieben und den lokalen Beratungsstellen im Vordergrund. "Wir können durch unsere guten Verbindungen zum Handwerk ein genaues Bild über bestimmte Berufswünsche abgeben, kennen die Anforderungsprofile der Unternehmen und stellen unser Fachwissen, Manpower und Infomaterial zur Verfügung", erklärte Natalia Andrade, die das Angebot jetzt im Rahmen eines Treffens der Sozialarbeiter, die in der Jugendarbeit engagiert sind, vorstellte.

Es geht aber nicht nur um die Beratung oder Vermittlung. "Wir sehen unsere Aufgabe darin, falsche Bilder von 'Traumberufen' zu korrigieren, andererseits vielleicht auch schlummernde Fähigkeiten hervorzuholen. Kurzum: Je früher künftige Bewerber zu uns kommen, umso größer ist die Chance, auf die jeweiligen Voraussetzungen aufmerksam zu machen", so Natalia Andrade. Den Eltern sei oft nicht bekannt, wie sich die Berufsbilder in den vergangenen Jahren verändert haben: "Aufklärung ist der erste Schritt, erst dann kann man sich sinnvoll und zielorientiert mit dem eigentlichen Berufsziel beschäftigen."

Uwe Maschke, Leiter des Kinder- und Jugendbüros, hält es für sinnvoll, das Projekt auf breiter Basis aufzubauen. "Wir können von den Erfahrungen anderer Institutionen und Organisationen profitieren." Dazu gehört auch die Vermittlung von Praktika. "Denn direkt in einem Betrieb Abläufe zu erleben, in den Berufsalltag reinzuschnuppern und so persönliche Erfahrungen zu machen, ist eine nicht zu unterschätzende Hilfe für die spätere Berufswahl." Das Kinder- und Jugendbüro hat die Kontakte zu den Sozialarbeitern und Schulen vor Ort - und kann effektiv für das Projekt die Werbetrommel rühren. Das Jugendzentrum stellt nicht nur die Räume zur Verfügung, sondern baut auch das Netzwerk auf und aus, beispielsweise mit dem Wieslocher und Walldorfer Übergangsmanagement (WÜM) oder mit der Initiative "Berufspaten" von WiWa-Familie.

"Natürlich sind wir auf die Unterstützung von Lehrern und Eltern angewiesen, die ihre Schüler und Kinder auf dieses Angebot aufmerksam machen sollten", hoffen die Initiatoren auf einen erfolgreichen Einstieg am 5. November.

Info: Telefon: 06222/3071477 (Jugendzentrum).