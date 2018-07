Dielheim. (rö) "Nur kleinere Änderungen", so Dielheims Bürgermeister Hans-Dieter Weis, hat es im Haushaltsplan der Gemeinde gegenüber der Einbringung in den Gemeinderat am 16. Dezember gegeben. Dazu zählt, dass man, wie damals schon befürchtet, tatsächlich mit geringeren Landeszuschüssen für die Kleinkindbetreuung rechnen muss - der Etat sieht jetzt eine Verschlechterung von rund 130.000 Euro gegenüber dem Entwurf vor. Nachdem der Kreistag jedoch die Kreisumlage um einen halben Prozentpunkt verringert hat, spart die Gemeinde andererseits knapp über 40.000 Euro ein. Gegenüber der Einbringung vermindert sich die Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt damit um 90.000 Euro (auf rund 1,8 Millionen), die dann aus der Allgemeinen Rücklage entnommen werden sollen.

Der Bürgermeister hob die positiven Aspekte des Zahlenwerks mit einem Gesamtvolumen von 20,5 Millionen Euro (17,8 Millionen im Verwaltungs-, 2,7 Millionen im Vermögenshaushalt) hervor: "Wir haben eine erfreulich hohe Zuführungsrate", sagte Weis. Nach Abzug der geplanten Tilgung von Krediten (344.000 Euro) bleibt unterm Strich eine Netto-Investitionsrate von knapp über 1,4 Millionen. Diese habe man für die notwendigen Investitionen zur Verfügung, für Straßenbau, Kanäle oder auch die Anfangsfinanzierung für die Sanierung der Leimbachtalschule (mit 700.000 Euro die größte Investition des Jahres). "Kanäle und Schule werden in den nächsten Jahren erhebliche Mittel erfordern", sagte der Bürgermeister. "Erfreulicherweise ist die Sanierung des Rathauses so gut wie abgeschlossen und wurde überwiegend schon 2013 finanziert."

Wichtigste Einnahmen 2014 sind der Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer sowie der Familienlastenausgleich in Höhe von 5,3 Millionen, Schlüsselzuweisungen vom Land (3,6 Millionen), Mieten (rund zwei Millionen), Zuweisungen vom Land, Gemeinden und Verbänden (1,4 Millionen), der Gewerbesteueranteil (1,3 Millionen) sowie Grundsteuer A und B (900.000 Euro). Auf der Ausgabenseite stehen die Kreisumlage (2,8 Millionen), Finanzausgleichsumlage (2,1 Millionen) und Gewerbesteuerumlage (260.000) als wichtige Posten. Größter Brocken sind aber die Personalausgaben in Höhe von 4,5 Millionen Euro für 130 Beschäftigte. Allerdings, so der Bürgermeister, sind in Dielheim alle Kindergärten in kommunaler Hand - allein für deren Personal müsse man rund zwei Millionen jährlich aufwenden, für das des Rathauses sei es nur eine Million. "Die Gemeindeprüfanstalt bescheinigt uns regelmäßig im Verwaltungsbereich eine unterdurchschnittliche Besetzung", sagte Weis.

Zur Finanzierung des Vermögenshaushalts sind neben der Zuführungsrate auch Vermögenserlöse (350.000 Euro), eine Entnahme aus der Rücklage (90.000) und eine Kreditaufnahme (500.000) vorgesehen, "wenn alle Maßnahmen durchgeführt werden". Angesichts der günstigen Zinsen und der anstehenden Aufgaben kann der Bürgermeister ein Darlehen guten Gewissens befürworten. Der Schuldenstand der Gemeinde ist Ende 2013 auf 2,9 Millionen (pro Kopf 333 Euro) gesunken, in der Rücklage hat man 4,9 Millionen. Steuern und Gebühren bleiben 2014 unverändert. Die Hebesätze: Grundsteuer A bleibt bei 320 v.H., Grundsteuer B bei 310 v.H., die Gewerbesteuer bei 340 v.H.

Nach den Reden der Fraktionssprecher (siehe separate Artikel unten) wurde der Etat einstimmig verabschiedet.