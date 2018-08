Mühlhausen-Rettigheim. (g.ö.) Wenn auch keine Sonne schien, so hatten die vielen Besucher des Rettigheimer Faschingsumzugs doch ein sonniges Gemüt. Für die ganze Umgebung kam noch einmal Faschingsfreude beim närrischen Endspurt der farbenprächtigen und Funken sprühenden Parade auf. Der Sängerbund ließ sich von der Kinderserie Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer inspirieren. König Alfons (Bruno Sauer) war der Lokführer und Frau Waas (Belinda Sauer) sorgte mit dem Bauchladen für die Verpflegung der Gäste. Hexen trieben dann allerlei Schabernack mit allen, derer sie habhaft werden konnten. Der Gipfel war, dass sie Gäste (Marco Reiss, Rainer Albrecht) einfingen und Hexenmeister (Gerhard Langer) diese einnetzten, so wie man einen Christbaum verpackt. Schnell in Schwung brachte der Musikverein Eintracht (als Zwerge verkleidet) die Narren mit dem Faschingsmarsch. Knallbunte Clowns (Rathausbesatzung Östringen) haben für Marschverpflegung gut vorgesorgt. Ihr Motto war "Humor ist, wenn man trotzdem lacht". Jede Menge Trainingsgeräte hatten die Gymnastikfrauen auf ihrem Wagen (Wagenführer Marius Kamuf) mitgebracht, schließlich muss man "rundum in Bewegung" sein. Dem Einpeitscher (Susanne Eckert) wurde sofort Folge geleistet.

Angeführt von Sänger Marislaw kamen die "Meckis" des Kirchenchors ganz süß daher. Ein ganz anderes Kaliber verkörperte die "Mingolsheimer Rasselbande", die als blutsaugende Vampire samt Dracula daher kamen. Die "Reddinger Daglgugga" wurden von Marion mit Schärpe und Schild angeführt. Die Guggenmusiker vollführten ein heilloses Getöse. Die TSV-Skigymnastik nahmen sich der Verkehrssituation an. Allen voran, vorne und hinten mit "Tempo 30"-Schild, die "Ampel-Mäuse" (Thomas Scheuring, Oskar Sessler), sie wollen eine verkehrsberuhigte Zone. Wie aus zuverlässigen Kreisen zu erfahren war, werden der mobile Abort und der Donnerbalken (für sechs Personen) ab Aschermittwoch für Familienfeiern und Vereinsfeste vermietet. Die Faschingsgruppe "Adischpas" hat sich den "Spaß" einfallen lassen. Bei den Kindern war der "Norovirus" ausgebrochen und er hatte durchschlagende Wirkung. Großzügige Stuhlproben wurden verteilt. Vor Billignahrungsmitteln aus Fernost wurde jedoch gewarnt.

Als flauschige Hühner waren die "Schorle-Buwa" in Aktion und hatten auch gleich gebackene Eier dabei. Der absolute Hingucker war die große "Knopf-Gruppe", als Flammen verkleidet. Mit dabei hatten sie einen "echten" Vulkan und eine Menge Musik. "Tanze Samba mit mir, du bist wie ein Vulkan" dröhnte es aus dem Lautsprecher. Ihre Warnung "Don't drink and fly" haben die "Hodenkobolde" aus Malsch offenbar nicht befolgt, denn mit ihrer fliegenden Untertasse sind sie in den Weinbergen am Letzenberg abgestürzt. Die grünen Männchen und die Alien-Frauen der Außerirdischen tanzten um den Motivwagen, auf dem man die Letzenbergkapelle sah. An pfiffigen Ideen fehlte es nicht, die "Buwa und Maid" aus der Nachbarstadt führten die Raumfähre "ERA" (Eschdringä Raumfähre Agentur) mit. Wie man sah, war sie startbereit, so rauchte der Schlot. Startbereit war auch Patrick Östringer mit seinem Beatle-Cabriolet, mitgeführt hat er Tanzmariechen Carolyn Östringer. Mit ihrer rollenden Disco "Rock und Pop" machte die Feuerwehr auf sich und ihr 75-jähriges Jubiläum aufmerksam. Volle Wattstärke kam vom Motivwagen und von den sich darauf befindenden "Musikern".

Wie immer bildete der Röhrenbrunnen-Wagen des TSV-Elferrats mit Präsident Stefan Breitner und TSV-Garde den Schlusspunkt des Narrenspektakels. Die Besucher machten, oft hübsch verkleidet, begeistert mit. Die Kinder indes gingen zuerst auf Beutezug, um die Bonbons zu erhaschen, und strömten dann in die Turnhalle zum Kindermaskenball.