Von Sebastian Lerche

Walldorf. "Es war Liebe auf den ersten Blick, das ist es bei jedem", meint Lydia Möcklinghoff. Der Große Ameisenbär mit seiner "futuristischen Form", der langen, spitzen Schnauze, den großen Krallen, dem buschigen Schwanz und seiner einzigartigen Ernährungsweise fasziniert die Diplom-Biologin, die aus Walldorf stammt und nun in Köln lebt.

Die Gründe sind vielfältig: Zum einen sind die Tiere niedlich, in ihrer Heimat Südamerika sind sie sehr beliebt. Zum anderen weiß die Wissenschaft überraschend wenig über sie und das befeuerte Lydia Möcklinghoffs Interesse. Außerdem lassen Forschungen mit dem Fokus auf Ameisenbären wichtige Rückschlüsse über den Zustand des gesamten Ökosystems zu. Und schließlich gilt der Ameisenbär als Galionsfigur für Naturschützer: Mit ihm können sie das Interesse der Öffentlichkeit wecken und sie für ihre Anliegen sensibilisieren - "Ökotourismus" ist in Südamerika eine wichtige Einnahmequelle. Von den drei Familien - es gibt außerdem noch den Baumtamandua und den Zwergameisenbär - konzentriert Lydia Möcklinghoff sich auf den Großen Ameisenbären. Es ist eine für Südamerika typische Art, das heißt, sie hat sich dort schon in der Kreidezeit entwickelt, als die Ära der Dinosaurier sich dem Ende zuneigte.

Vorausgeplant hat Lydia Möcklinghoff diesen Werdegang nicht, jedenfalls nicht im Detail. "Am Gymnasium war ich in der Tier-AG", erzählt sie lachend. Und schon immer hat sie Tierfilme gemocht und zunächst vorgehabt, selber welche zu drehen. "Dann fiel mir auf, dass mich das Verhalten der Tiere viel mehr interessiert." Dem Grundstudium der Biologie von 2003 bis 2005 in Gießen schloss sich bis 2008 das Hauptstudium der Tropenökologie in Würzburg an. 2005, nach dem Vor-Diplom, stieß sie am Schwarzen Brett auf das Praktikumsangebot, das sonst niemandes Interesse geweckt hatte: "eine Riesenchance", wie sie rückblickend meint, glücklich, sie ergriffen zu haben.

In Nord-Brasilien lebten auf einer Akazienplantage überraschend viele Ameisenbären. Grund war das reiche Angebot an ihrer einzigen Nahrung: Termiten und Ameisen, die wiederum vom nährstoffreichen Boden der Plantage angelockt wurden. Gewissermaßen war also das Vorkommen so vieler Ameisenbären ein Zeichen, dass in das Ökosystem der Savanne eingegriffen worden war - und so können anderswo Ameisenbären als Prüfstein dienen, ob die Natur gesund ist. "Es muss alles in Balance sein", so Lydia Möcklinghoff. Viele Faktoren gilt es zu beachten, viele Ecken, um die sie herumdenken muss. 2008 verfasste sie ihre Diplomarbeit, jetzt schreibt Lydia Möcklinghoff ihre Doktorarbeit am Zoologischen Forschungsmuseum Alexander Koenig in Bonn. Dort wird ein Tropenökologisches Institut aufgebaut, an dem sie vielleicht künftig arbeiten wird. "Aber wie gesagt: Eigentlich plane ich nicht."

Zurzeit, dank eines Stipendiums der Deutschen Studienstiftung, verbringt Lydia Möcklinghoff je drei Monate zu Hause und drei in Brasilien, im artenreichen Sumpfgebiet "Pantanal", das unter Naturschutz steht. Einmal im Jahr, wenn bei uns Winter ist, wird es komplett überschwemmt: Schon allein zu sehen, wie sich Ameisenbären an diesen Lebensraum angepasst haben, ist für die Forscherin enorm spannend. Sie wohnt im "Forscherhaus" auf der Farm "Fazenda Barranco Alto", sechs Stunden Schotterpiste von der nächsten Stadt entfernt. Jeden Tag fährt sie hinaus und sucht Ameisenbären. Außerdem stellt sie "Kamerafallen" auf: Sie fotografieren, was sich bewegt und Körperwärme abgibt. Ihr Ziel sind unter anderem Bewegungsprofile, um auf Verhalten und Bedürfnisse der Tiere zu schließen.

Lydia Möcklinghoff war die Erste, die das Leben der Ameisenbären länger als ein Jahr beobachtet hat. Ihre Veröffentlichungen haben in der Fachwelt einiges Aufsehen erregt und mehrere Fernsehreportagen sind über sie entstanden. So hat sie ein Verhalten dokumentiert, das vorher bei Ameisenbären unbekannt war: das Markieren von Bäumen, mit dem andere Tierarten Weibchen anlocken oder Konkurrenten abschrecken. Was genau es beim Ameisenbären bedeutet, muss sie erst noch herausfinden.

"Komisch, dass so wenig über ihn bekannt ist", findet Lydia Möcklinghoff. "Er ist groß und relativ leicht zu beobachten." Zwar sind die Tiere durchaus wehrhaft und flink, aber sie sehen und hören schlecht. Das ist auch der Grund, warum sie durch den Straßenverkehr gefährdet sind. Eine andere Gefahr für den Bestand ist die intensive Zucht aus Indien stammender Rinder, für die Gräser aus Afrika angepflanzt werden, unappetitlich für südamerikanische Ameisen und Termiten, von denen ein erwachsener Ameisenbär bis zu 30.000 am Tag braucht. Liegen hier auch die Gründe, warum Ameisenbären in Uruguay und Argentinien ausgestorben sind? Oder sind es andere Ursachen? Und welche Zukunft hat die Tierart in einer sich so stark wandelnden Umwelt? Der Ameisenbär lässt Lydia Möcklinghoff nicht los: "Ich will ihm auf jeden Fall treu bleiben."

Info: Heute um 19 Uhr ist eine Reportage über Lydia Möcklinghoff und die Ameisenbären im Bayrischen Fernsehen zu sehen. Mehr Infos unter www.giant-anteater.com.