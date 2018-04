Von Anton Ottmann

Wiesloch. Sie glauben an Allah und verehren neben dem Propheten Mohammed dessen Schwiegersohn Ali. Schon seit dem 13. Jahrhundert sind bei ihnen Frauen gleichberechtigt und müssen sich nicht verschleiern. Jedem Einzelnen ist überlassen, wie und wo er betet, deshalb gibt es auch keine Moscheen. Sie übernehmen nicht die Scharia als wörtliche Auslegung des Korans, suchen stattdessen den Sinn hinter den Worten. Die Rede ist von den Aleviten, einer islamischen Religionsgemeinschaft, zu der alleine in Deutschland rund eine halbe Million Gläubige gehören. In Wiesloch ist eine der größten Gemeinden zu Hause.

Die Aleviten schätzten in Deutschland die freiheitliche Grundordnung, die Unabhängigkeit der Gerichte und die Trennung von Kirche und Staat - das erfuhren die interessierten Zuhörer von Sedat Korkmaz in seinem Referat über "das alevitische Leben in Deutschland" im katholischen Gemeindehaus in Wiesloch. Er leitet die Alevitische Akademie in Edingen-Neckarhausen, eine Ausbildungsstätte für alevitische Religionslehrer, und war auf Einladung des katholischen Pfarrgemeinderates und der Evangelischen Erwachsenenbildung zu Gast. Als direkter Nachkomme der Familie Mohammeds übt er das ererbte Amt des Religionsgelehrten, "Dede" genannt, aus. Das kann er aber nur, weil er den Koran studiert hat und ein für das Amt würdiges Leben führt.

Entstanden ist die Glaubensrichtung nach dem Tode Mohammeds, als die weltliche Herrschaft, das Kalifat, die Angehörigen um Ali, den Schwiegersohn des Propheten, bekämpften und im Jahr 680 in der legendären Schlacht von Kerbela besiegten. Wegen der Unterdrückung und der bedrohten Lage der Aleviten unter der sunnitischen Mehrheitsgesellschaft im Osmanischen Reich kam es im Lauf der Zeit immer wieder zu blutigen Aufständen. Die alevitische Bevölkerungsgruppe war dann aber eine der tragenden Kräfte bei der Gründung der türkischen Republik durch Atatürk, weil sie sich durch die Abschaffung der sunnitischen Rechtsordnung und der Trennung von staatlichen und religiösen Angelegenheiten mehr Freiheit erhofften. Im heutigen Staat, in dem die Sunniten wieder eine beherrschende Rolle spielen, fühlen sie sich erneut diskriminiert.

Im Zentrum des alevitischen Glaubens steht der Mensch als eigenverantwortliches Wesen und dessen Verhältnis zum Mitmenschen. Um an gemeinsamen Gottesdiensten, die nicht verpflichtend sind, teilnehmen zu können, muss der Einzelne gewisse Gebote erfüllen. Dazu gehört die Treue zum Ehepartner, an den er ein Leben lang gebunden ist, und Frieden mit den Nachbarn zu halten. In öffentlichen Versöhnungsgesprächen werden vor dem Gottesdienst Konflikte ausgeräumt und Strafen ausgesprochen. Höchste Strafe ist der dauerhafte Ausschluss aus der Gemeinschaft, für Verbrechen, die nicht mehr gut zu machen sind. In Zeiten der Verfolgung war dies gleichbedeutend mit dem "sozialen Tod".

Die Gläubigen beten im Kreis und im Angesicht des Anderen, in dem Gott sich widerspiegelt. Der Gottesdienst, an dem Männer, Frauen und Kinder gleichberechtigt teilnehmen, besteht aus dem Bekenntnis zu Gott, zu Mohammed und zu Ali, einem rituellen Tanz, in dem sich die Teilnehmer gleichzeitig im Kreis und um sich selbst drehen, und schließlich dem Klagelied über die Ermordung Alis. Im Anschluss daran wird aus den mitgebrachten Gaben, wie Brot, Obst und Opfertieren, ein Mahl bereitet. Die Riten sind stark geprägt durch die Verfolgungen, denen die Religionsgemeinschaft lange Zeit ausgesetzt war. So gibt es einen Wärter, der am Eingang des Gebetsraumes darüber wacht, dass kein Unbefugter den Raum betritt. Zum Gebetsraum kann jeder beliebige Raum gemacht werden. Es gibt auch "Wahlgeschwisterschaften", die zwei Familien bis in die siebte Generation verbinden, indem sie füreinander einstehen und sich gegenseitig anleiten, Gutes zu tun.

Die Zuhörer, die sehr viele Fragen hatten, waren beeindruckt von dieser islamischen Religion, die sämtlichen Klischees über Islamisten widerspricht. Sie kennt keine Missionierung und akzeptiert jede andere Religion als gleichberechtigten Weg zu Gott. Jeder einzelne Gläubige hat die Freiheit, den Koran für sich zu interpretieren, wobei das Wort Alis gilt: "Erzieht die Kinder in ihrer Zeit." Obwohl die Beschneidung als Ritus bisher nie in Frage gestellt wurde, sieht Sedat Korkmaz dies nicht als Dogma. "Wenn die Frage aufkäme, müssten wir darüber reden", meinte er gelassen auf eine Frage aus dem Publikum. Am Schluss brachte er seine Ausführungen auf den Punkt: "Wir gehen von der Zwietracht zur Eintracht."