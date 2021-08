Das Freibader in Östringen. Archiv-Foto: Wolfgang Braunecker

Östringen. (of) Nach der Premiere im Vorjahr steigt am Freitag, 20. August, ab 19.30 Uhr das nächste Highlight im Freibad Östringen. "Wir laden alle, die im vergangenen Jahr aufgrund der Zulassungsbeschränkungen nicht kommen konnten, sowie weitere Gäste zu einem geselligen Abend ein", so Axel Reich, Vorsitzender des Fördervereins Freibad Östringen.

Die bekannte "Robert-Ahl-Band" sorgt sicher für den richtigen Livesound und wird die Besucher bestens unterhalten. Die angemeldeten Gäste und Kleingruppen, die mit Picknick-Korb, Decke oder Klappstuhl anreisen, bekommen individuell kleine Picknick-Areale zugewiesen. Im Ausschank wird es coronakonform geschlossene Getränke geben, das Essen darf mitgebracht werden.

Gefordert wird respektvoller Abstand, im Verkehrsbereich mit Zugang, Kasse und Sanitäranlagen besteht Maskenpflicht. Anmeldungen werden über die E-Mail-Adresse picknick-konzert@web.de entgegengenommen.

Die Teilnehmerzahl ist auf 250 begrenzt. Bei schlechtem Wetter gibt es eine Woche später (Freitag, 27. August) einen zweiten Termin. "Wenn das Wetter gut und die Nachfrage groß ist, werden wir an beiden Tagen eine Veranstaltung durchführen", so die Vereinsspitze.