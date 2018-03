St. Leon-Rot. (seb) Ein Gesamtkonzept für einen öffentlichen drahtlosen Internetzugang in St. Leon-Rot: Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen - die Junge Liste hatte einen solchen Antrag gestellt, dem aber nicht vollständig entsprochen wurde.

Rund ums Rathaus gibt es bereits das sogenannte W-Lan, die Netzwerkgeräte sind in die Straßenlaternen integriert, insofern schien die flächendeckende Versorgung für die Junge Liste machbar und erstrebenswert. Unbedingt wollte die Fraktion das W-Lan nicht nur an Bahnhof, Bushaltestellen, den Alten Rathäusern und öffentlichen Plätzen, sondern auch an den Schulen installiert haben.

Das sahen die Verwaltung und einige Räte aber kritisch: Immerhin gehöre es zu manchen pädagogischen Konzepten, nicht nur Internet-, sondern Computer- und Handynutzung generell ausschließlich für Unterrichtszwecke zuzulassen - dem laufe ein privat nutzbares W-Lan zuwider. Daher beschloss man, sich eng mit den Schulleitungen abzustimmen. Außerdem wurde die Verwaltung beauftragt, verschiedene Angebote zu prüfen und möglichst Zuschüsse etwa der Europäischen Union aufzutun.

Der Antrag der Freien Wähler, am Bahnhof Rot-Malsch eine Toilettenanlage zu errichten, wurde intensiv diskutiert, die Entscheidung aber mit 14 Ja-Stimmen, sechs Mal Nein und einer Enthaltung vertagt, bis die Verwaltung weitere Informationen etwa zu den genauen Kosten, Zuschussmöglichkeiten und vor allem dem tatsächlichen Bedarf gesammelt hat. Die Freien Wähler sprachen von einem Akt der Bürgerfreundlichkeit, der die Akzeptanz der öffentlichen Verkehrsmittel weiter steigern würde.

Jedoch räumten einige Räte der Toilettenanlage keine Priorität ein, andere sahen überhaupt keine Notwendigkeit dafür und viele folgten Bürgermeister Alexander Egers Ansicht: Er sah es kritisch, derartige Summen - auf rund 100.000 Euro belief sich die Schätzung, basierend auf der öffentlichen Toilette auf dem Römerplatz - auf fremder Gemarkung zu investieren. Der Bahnhof sei schließlich auf Malscher Gebiet und die Gemeinde sehe sich aus finanziellen Gründen außerstande, am Bau mitzuwirken.