Wiesloch. (hds) Frontmann und Leadsänger Dieter Reusch reist zu Auftritten und Proben regelmäßig aus Bad Kreuznach an. Am Samstag, 2. Dezember, wird er dies mit besonderer Begeisterung tun, denn die Band "Syntax" feiert ihr 30-jähriges Bestehen. Schauplatz des Jubiläumskonzerts sind die Räumlichkeiten des Rock- und Popvereins am Schwimmbad. Los geht es um 19 Uhr.

Seit drei Jahrzehnten sind die Jungs musikalisch unterwegs, selbst eine schöpferische Pause konnte die Formation nicht auseinanderbringen. Und mit den beiden Wieslochern Andy Siefert (Gitarre) und Michael Braun (Schlagzeug) sind sogar noch zwei Musiker aus der "Gründerzeit" mit dabei. Das heutige Sextett wird ergänzt vom Rettigheimer Trio Michael Steltz (Bassgitarre), Bernd Niederer (Gitarre) und Andreas Hoffner (Keyboard). Das Repertoire von "Syntax" ist eine Mischung aus Songs der siebziger und achtziger Jahre, angereichert mit eigenen Titeln. Die Wieslocher Band schaffte es überaus schnell, sich auch außerhalb der Weinstadtmauern einen Namen zu machen.

"Syntax" gründete sich in den Achtzigern und kam mit dem damaligen Sänger Olli Roth schnell in die Erfolgsspur. Ein Highlight war 1989 der Gewinn eines Wettbewerbs, ausgeschrieben vom Land Baden-Württemberg und dem Radiosender RPR. Darauf folgten Auftritte bei mehreren deutschen Radiosendern und eine einstündige Sendung bei RPR, die komplett der Band gewidmet war. Im Jahre 1991 löste sich "Syntax" nach einer Deutschlandtournee vorläufig auf.

Nach langer "Ruhephase" formierte sich die Band im September 2005 neu, man kehrte mit frischer Energie ins Rampenlicht zurück. Seither rocken die Jungs reifer, aber nicht weniger fetzig, wieder die Bühnen der Region und können neue und alte Fans begeistern. Nach verschiedenen Wechseln hat sich nunmehr die jetzige Formation gefunden. Sowohl beim Komponieren neuer Songs als auch bei Auftritten auf der Bühne könnte das Verhältnis der sechs Musiker nicht besser sein: Menschlich und musikalisch stimmt einfach die Chemie und deswegen sicher auch der Ton.

2007 wurde die CD "Back to Win " eingespielt, auf der neun eingängige Songs mit einem hohen Wiedererkennungswert zu hören sind. "Syntax" legt großen Wert darauf, bei Live-Gigs auch diese eigenen Kompositionen zu spielen. Die Musik versetzt die Fans in die rockige Zeit vor rund 30 Jahren, aber auch neuere Einflüsse sind in den aktuellen Kompositionen zu hören. 2010 wurde mit der Video-Produktionsfirma "Studio Area 51" der Song "Spinning Wheels" aufgenommen. Dieser Song ist speziell für die Dragster-Gemeinde komponiert und eingespielt worden und wurde im Rahmen eines Dragster-Rennens in Hockenheim präsentiert.

Die Höhepunkte der vergangenen Jahre können sich sehen und vor allem hören lassen: ein Live-Event mit Bobby Kimball (Toto) und Jimi Jamison (Survivor) im Jahr 2011. Im Rahmen einer Promotour ließen es sich die beiden weltbekannten Sänger ("Hold the Line", "Eye of the Tiger") nicht nehmen, die Band mit ihren unverwechselbaren Stimmen zu ergänzen. Zuletzt rockten "Syntax" beim "Summer Charity Concert" zugunsten der Lebenshilfe Wiesloch sowie beim diesjährigen Wieslocher Winzerfest am Samstag nach Wein und Markt im proppenvollen Festzelt.

"Für das nächste Jahr haben wir uns einiges vorgenommen", so die Bandmitglieder. Eine neue CD soll entstehen, eine Videoproduktion ist fest eingeplant sowie zahlreiche Live-Gigs und Open-Air-Auftritte sind im Terminkalender vermerkt. Ein besonderes Highlight ist nun der Auftritt zum 30-jährigen Bestehen beim Rock- und Popverein. Dort hat die Band seit einiger Zeit auch ihren Proberaum. "Wir feiern dann mit vielen Freunden, Fans und Musikerkollegen eine ’30th Anniversary Party’ zu der alle Rockfans herzlich eingeladen sind", so die Band voller Vorfreude.

Pure Rockmusik, Getränke, kleine Snacks und Fingerfood sowie Bilder und Videos der vergangenen Jahre versprechen eine tolle Feier.