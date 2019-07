Wiesloch/Malsch. (pol/dore) Drei Unfälle, Zusammenstöße, zweimal Unfallflucht und eine Verletzte: Die Polizei hatte am Mittwoch rund um Wiesloch ordentlich Arbeit:

> Wiesloch: Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch einen in der Parkstraße gegenüber der Albert-Schweizer-Schule geparkten Opel Corsa beschädigt. Wie die Polizei informiert, fuhr der Unbekannte danach einfach weiter.

Der Unbekannte richtete nach Polizeiangaben einen Schaden in Höhe von 1500 Euro an und entfernte sich danach unerlaubt. Der Fahrer des Opel Corsa hatte seinen Wagen zwischen 9.50 und 12.10 Uhr geparkt. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 06222/57090 melden.

> Wiesloch: Am Mittwochmorgen stießen kurz vor 8 Uhr im Bereich der Fahrbahnverengung in der Baiertaler Straße (südlich der Zufahrtsstraße) ein unbekannter Lkw-Fahrer und eine VW-Up-Fahrerin zusammen. Der Lkw-Fahrer begann laut Polizei noch vor der Fahrbahnverengung, den VW zu überholen. Dabei stießen Lkw und Auto zusammen. Der Lkw-Fahrer fuhr jedoch einfach weiter.

Am VW entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Der Lkw müsste laut Polizei das Teilkennzeichen OG-... 1060 haben. Zeugen, die Hinweise zum Flüchtigen geben können, sollen sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222/57090 melden.

> Malsch: Am Mittwochnachmittag stieß gegen 15.30 Uhr eine 60-jährige Opel-Corsa-Fahrerin auf der K4166 bei Malsch mit einem Lkw zusammen. Der Lkw war nach Polizeiangaben auf der K4169 unterwegs und befand sich schon auf der Abbiegespur zur K4169.

Laut Polizei kam die 60-Jährige aufgrund gesundheitlicher Probleme in den Gegenverkehr. Anschließend kam es zum Zusammenstoß. Der Opel war nicht fahrbereit und musste abtransportiert werden. Die 60-Jährige wurde an der Unfallstelle erstversorgt und dann in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Gesamtschaden beträgt laut Polizei 12.000 Euro.