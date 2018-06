Wiesloch/Walldorf. (pol) Am Samstagabend gegen 22.30 Uhr wurde eine 16-Jährige am Bahnhof Wiesloch-Walldorf von einem bislang unbekannten jungen Mann angesprochen und in sexueller Absicht angefasst. Das teilt die Polizei mit. Die Jugendliche konnte sich losreißen und flüchten, sie wurde kurz darauf von einer Bekannten vom Bahnhof abgeholt. Gegen 2 Uhr kam die 16-Jährige auf das Polizeirevier Wiesloch und meldete den Vorfall. Demnach saßen zum Tatzeitpunkt zwei dunkelhäutige Männer auf der Bank vor dem Ruftaxistand, einer der beiden hat sie nach ihren Angaben belästigt. Er wird folgendermaßen beschrieben: circa 1,80 Meter groß, circa 20 Jahre alt, dünne Statur, lockige, etwa ein bis zwei Zentimeter lange Haare, buschige Augenbrauen, Bart. Er war bekleidet mit roten Turnschuhen, dunkelblauen Jeans und einem schwarzen T-Shirt. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06 21/1 74 44 44 bei der Kriminalpolizei in Heidelberg zu melden.