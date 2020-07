B3 bei Wiesloch. (pol/lyd) Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße B3 verletzt wurden zwei Personen am Donnerstagnachmittag. Laut Polizeibericht waren ein Peugeot und ein BMW gegen 14.15 Uhr in Richtung Bruchsal unterwegs, als sie an in Höhe der Einfädelspur zur Landesstraße L723 miteinander kollidierten.

Beiden Fahrer wurden nach dem Unfall von einem Notarzt versorgt und kamen in Rettungsfahrzeugen in umliegende Krankenhäuser. Die Bundesstraße in Richtung Bruchsal war bis 15.30 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet, die beiden Autos abgeschleppt.

Update: Donnerstag, 23. Juli 2020, 16.30 Uhr