Wiesloch. (pol/mare) Am Montagabend ist ein Streit zwischen zwei Autofahrern eskaliert. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 19.20 Uhr begegneten sich ein 43-jähriger Ford-Fahrer und ein 60-jähriger Mercedes-Fahrer im Gegenverkehr an einer Engstelle in Höhe des Freibads. Der 60-Jährige soll hier aus dem Auto heraus den 43-Jährigen mit einer Handbewegung beleidigt haben, worauf dieser drehte und dem Mercedes hinterherfuhr.

An der Kreuzung In den Breitwiesen/Zwischen den Wegen stellte der 43-Jährige seinen Ford vor den Mercedes. Beide Autofahrer stiegen aus, es kam zum Streit. Der 60-Jährige soll dann dem 43-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Dieser soll wiederum gegen den Seitenspiegel des Mercedes getreten haben. In der Folge setzte sich der 60-Jährige in sein Fahrzeug, fuhr gegen den vor ihm stehenden Ford und haute dann ab.

Beide Beteiligten wurden kurze Zeit später im Polizeirevier Wiesloch vorstellig und erstatten gegeneinander Anzeige.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Beleidigung, Nötigung, Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, gefährliche Körperverletzung, Sachbeschädigung und Verkehrsunfallflucht.