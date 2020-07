Wiesloch. (pol/lyd) In den vergangenen Wochen klagten Bürger immer wieder über zu laute Roller und rücksichtsloses, teilweise gefährliches Fahrverhalten in der Innenstadt, teilt die Polizei Wiesloch mit.

Das Polizeirevier Wiesloch und die Verkehrspolizei Heidelberg führten deshalb am Donnerstagnachmittag Zweiradkontrollen auf dem Parkdeck eines Einkaufszentrums in der Güterstraße, im Bereich von Schulhöfen sowie in den angrenzenden Weinbergen durch.

Das Ergebnis sei für die Beamten ernüchternd gewesen: Insgesamt wurden elf Roller sowie deren Fahrer kontrolliert. Fünf der Zweiräder waren teilweise erheblich frisiert. Sollte die zulässige Höchstgeschwindigkeit bei 25 Stundenkilometer liegen, schafften zwei von ihnen über 60 Sachen. Der schnellste Roller wurde auf dem Prüfstand mit einer Höchstgeschwindigkeit von über 90 Stundenkilometer gemessen.

Zudem standen zwei der schnellen Fahrer, ein 15- und ein 16-Jähriger, unter Drogen. Ihre Roller wurden aus dem Verkehr gezogen, wie drei andere auch. Denn durch die technischen Veränderungen war ihre Betriebserlaubnis erloschen.

Insgesamt fünf Jugendliche wurden wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt. Die Polizei meldet die Verstöße zudem an die Führerscheinbehörde. Dies könnte sich darauf auswirken, ob diese Jugendlichen später einen Führerschein machen dürfen.

"Wie das Ergebnis zeigt, sind die Kontrollen absolut notwendig. Deshalb werden wir sie auch in naher Zukunft intensiv fortsetzen", sagt der stellvertretende Revierleiter, Thomas Fänderich.