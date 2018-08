Wiesloch. (pol/van) Auf der Bundesstraße 3 ist es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall gekommen, bei dem zwei Frauen leicht verletzt wurden. Wie die Polizei berichtet, soll gegen 15.40 Uhr eine 20-Jährige mit ihrem Auto auf der B3 in Richtung Wiesloch unterwegs gewesen sein, als sie kurz nach der Autobahnunterführung der A6, in Höhe der Einmündung zur Landesstraße 628, nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Ihr BMW überschlug sich und blieb in einem Feld liegen. Die 20-Jährige und ihre 18-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Wagen entstand Totalschaden von über 20.000 Euro. Warum die 20-Jährige mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn abkam, wird derzeit ermittelt.

Update: Dienstag, 22. Mai, 17.10 Uhr