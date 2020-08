Wiesloch. (pol/rl) Zu einem Einbruch in das Bahnhofsgebäude am Bahnhof Wiesloch/Walldorf kam es am vergangenen Wochenende. Das teilte die Polizei mit. Die Täter hebelten vor Ort eine Metalltüre auf und drangen in das Gebäude ein, in dem sich eine Filiale der Bäckerei Rutz, der Buchhandlung Dörner und Büroräume der Deutschen Bahn befinden. Die Einbrecher durchsuchten die Räume, allerdings sei noch unklar, ob etwas gestohlen wurde.

Der Einbruch soll zwischen Samstag 14 Uhr und Montag 9 Uhr stattgefunden haben. Das sich das Gebäude direkt am Bahnsteig befindet, könnte es sein, dass Zeugen etwas Verdächtiges bemerkt haben. Sachdienliche Hinweise erbittet das ermittelnde Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222/57090.