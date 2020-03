Wiesloch. (RNZ) Am frühen Samstagmorgen wurde ein 39-jähriger Mann in der Wieslocher Fußgängerzone von einem noch unbekannten Täter zusammengeschlagen und verletzt. Das teilt die Polizei mit.

Der 39-Jährige hatte sich demnach gegen 4.20 Uhr vor einer Gaststätte in der Marktstraße zum Rauchen aufgehalten, als eine dreiköpfige Personengruppe an ihm vorbeiging. Einer aus dieser Gruppe schlug den 39-Jährigen nieder und trat zudem noch gegen seinen Kopf. Anschließend flüchtete das Trio.

Bei einer sofort mit vier Streifen eingeleiteten Fahndung wurde in der Schlossstraße ein 17-jähriger Verdächtiger festgenommen. Seinen beiden Begleitern gelang die Flucht. Inwiefern der Jugendliche an der Tat beteiligt war und weshalb es zu diesem Gewaltausbruch kam, war am Sonntag noch nicht bekannt und ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Wiesloch.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0 62 22/5 70 90 zu melden.