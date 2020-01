Wiesloch. (pol/make) Weil eine 48-Jährige die Vorfahrtsregel "rechts vor links" missachtet hat, ist es am Mittwoch gegen 9.45 Uhr an der Kreuzung Johann-Philipp-Bronner-Straße/Steingötter-Greiff-Straße zu einem Unfall mit einer Verletzten gekommen.

Die 48-jährige Nissan-Fahrerin nahm einer 34-jährigen Mercedes-Fahrerin an der Kreuzung die Vorfahrt, sodass die Fahrzeuge kollidierten. Die leicht verletzte 34-Jährige wurde nach der medizinischen Erstversorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 33.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.