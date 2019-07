Walldorf. (pol/dore) Glück im Unglück hatte am Dienstagabend kurz nach 19 Uhr ein Rennradfahrer bei einem Unfall in der Schwetzinger Straße.

Ein 52-jähriger Skoda-Fahrer war nach Polizeiangaben in Richtung Stadtmitte unterwegs und bog auf Höhe des "Aqua Walldorf" nach links in die Parkplätze ab. Dabei übersah er den Rennradfahrer und fuhr den Radfahrer an. Der 56-jährige Radfahrer stürzte zu Boden, verletzte sich aber glücklicherweise nicht schwer, so die Polizei. Er hatte einen Helm getragen.

Er wurde an der Unfallstelle erstversorgt und danach vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er jedoch nicht stationär aufgenommen werden musste, informiert die Polizei.

An Skoda und Rennrad entstand zusammen ein Sachschaden von über 1000 Euro. Der Autofahrer bekommt laut Polizei eine Anzeige.