Walldorf. (pol/van) Zu einem Unfall ist es am frühen Montagmorgen auf der A5 bei Walldorf gekommen, wie die Polizei berichtet.

Der Fahrer eines Lastwagens war kurz vor 5 Uhr in Richtung Frankfurt unterwegs gewesen. In Höhe des Autobahnkreuzes Walldorf verlor er aufgrund eines Reifenschadens an seinem Lkw Reifenteile, die auf der Fahrbahn liegenblieben. Der unbekannte Lastwagenfahrer fuhr anschließend einfach weiter.

Der nachfolgende 53-jährige Seat-Fahrer überfuhr daraufhin die Reifenteile, wodurch sein Fahrzeug so stark beschädigt wurde, dass es abgeschleppt werden musste. Es entstand Sachschaden von rund 4000 Euro. Ob weitere Fahrzeuge betroffen sind, ist derzeit nicht bekannt, so die Beamten.

Zeugen, die Hinweise geben können, sowie weitere Opfer, deren Fahrzeuge durch die Reifenteile beschädigt wurden, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Walldorf unter der Rufnummer 06227/35826-0 zu melden.