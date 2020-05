Walldorf. (pol/mare) Einen Unfall verursachte ein Unbekannter in der Zeit zwischen Samstagabend und Montagmittag in Walldorf. Das meldet die Polizei.

Der Unbekannte fuhr in dem genannten Zeitraum auf das Gelände einer Tankstelle in der Edisonstraße. Dabei rammte er offenbar die Außenmauer einer angrenzenden Lagerhalle. Dadurch lockerten sich mehrere Steine und wurden teilweise ins Halleninnere gedrückt. Zudem entstand ein Riss an der Mauer bis zum Hallendach. Inwiefern hierdurch die Statik der Halle beeinträchtigt ist, bedarf der weiteren Ermittlungen. Der Sachschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist davon auszugehen, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen Lkw-Zug oder einen Sattelzug gehandelt hat.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Telefon 06222/5709-0, zu melden.