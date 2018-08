Walldorf. (pol/rl) Eingebrochen wurde in die Theodor-Heuss-Schule in der Schwetzinger Straße in der Nacht zum Donnerstag. Dabei erbeuteten der oder die Täter zwei Windows-Tablets im Wert von etwa 2000 Euro. Laut Polizeibericht versuchten der oder die Täter zunächst mit einer im Gebäude vorgefundenen Skulptur die Glasscheibe eines Büros einzuwerfen. Als "nur" die Skulptur zu Bruch ging, hebelten sie die Glasscheibe auf. Im Büro durchsuchten der oder die Täter sämtliche Schreibtische und Schränke und erbeuteten die beiden Tablets.

Bei der Tat entstand erheblicher Sachschaden. Der Einbruch wurde am Donnerstag kurz nach 7 Uhr entdeckt. Zeugen, die in der Nacht oder den Abendstunden verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der 06227/8419990 beim Polizeiposten Walldorf oder außerhalb dessen Öffnungszeiten unter der 06222/57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.