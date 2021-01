Walldorf. (pol/mare) Gleich zweimal an einem Tag wurde ein 32-jähriger Mann am Montag am Steuer unter dem Einfluss von Drogen, ohne Führerschein und mit geringer Menge Marihuana erwischt. Das berichtet die Polizei.

Am Montagmorgen wurde der 32-Jährige demnach in Wiesloch von der Polizei kontrolliert und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie unter dem Einfluss von Drogen wie auch wegen dem unerlaubten Besitz einer geringen Menge Marihuana erwischt wurde. Nach der Entnahme einer Blutprobe konnte der Mann wieder nach Hause. Das Auto, das seiner Freundin gehört, wurde von ihr abgeholt.

Nachdem die Lebensgefährtin kurze Zeit später nach einem Streit das Haus verlassen hatte, nahm sich der Mann aber heimlich den Ersatzschlüssel und wollte gegen 13.50 Uhr zu einem Termin fahren. Dabei stand er immer noch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne Führerschein. Auch diesmal händigte er den Beamten eine geringe Menge Marihuana aus.

Nachdem dem Mann die zweite Blutprobe des Tages entnommen wurde, durfte er wieder gehen. Das Auto und der Schlüssel wurden sichergestellt. Ihn erwarten nun zwei Anzeigen wegen des unerlaubten Besitzes von Marihuana, zwei Anzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, zwei Anzeigen wegen Fahrens unter Einfluss berauschender Mittel sowie der unbefugten Inbetriebnahme des Autos.