Rauenberg. (pol/van) Unbekannte Langfinger hatten es am Dienstag und am Mittwoch auf gleich zwei hochwertige Autos abgesehen. Das berichtet die Polizei.

Ein Fahrzeug, ein BMW der 5er-Reihe, wurde am Mittwoch in der Zeit zwischen 0.30 Uhr und 6 Uhr An der Hohl auf dem Stellplatz vor einem Anwesen abgestellt. An dem weiß lackierten Auto waren die amtlichen Kennzeichen HD-PM 879 angebracht.

Zwischen Dienstagabend, 21.30 Uhr, und Mittwochfrüh, 7.45 Uhr, wurde zudem ein im Forellenweg in einem Carport geparkter schwarzer BMW X5 gestohlen. An diesem Fahrzeug befanden sich die amtlichen Kennzeichen HD-DX 550. Der Gesamtschaden wird auf über 100.000 Euro geschätzt.

Hinweise gehen an die Kriminalpolizei unter 0621/174-4444.