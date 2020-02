Rauenberg. (pol/mare) Mehrere Autos und die Hecke eines Anwesens beschädigte ein 31-Jähriger am Samstagabend. Das berichtet die Polizei.

Zunächst hatte er gegen 21 Uhr bei seiner Fahrt in der Wieslocher Straße in Fahrtrichtung Mühlhausen einen Wagen überholt und diesen dann beim Wiedereinscheren touchiert. Das Auto kam nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Grünfläche, streifte einen Baum und prallte gegen eine Hecke. Ein dahinter geparkter Wagen wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen, so dass Gesamtschaden von mindestens 7000 Euro entstand.

Der junge Mann fuhr dann einfach weiter, musste aber im Bereich Wieslocher Straße/St.-Michael-Straße wegen seines beschädigten Autos doch anhalten. Er rief selbst einen Abschleppdienst.

Mit einer freiwilligen Alkoholüberprüfung war er zwar einverstanden, konnte diese aber nicht durchführen, so dass auf der Dienststelle des Polizeireviers Wiesloch die Blutentnahme fällig war, die zeigte, dass der 31-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Er sieht einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen.