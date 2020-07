Wiesloch. (pol/lyd) Am frühen Dienstagabend kam es im Psychiatrischen Zentrum Nordbaden zu einem großen Polizeieinsatz mit Spezialeinsatzkräften. Wie die Polizei Mannheim mitteilt, hatte sich ein Patient kurzzeitig in seinem Zimmer verschanzt. Da eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde die Polizei hinzugezogen. Mithilfe von Spezialkräften gelang es, den Mann unverletzt in Gewahrsam zu nehmen. "Er konnte dazu bewegt werden, die Tür selbst zu öffnen", sagte Polizeisprecher Christopher Weseleck der RNZ. Bei dem Einsatz kam niemand zu Schaden.