Mühlhausen. (pol/slb) Auffällig war der BMW nicht nur wegen seines Schadens, sondern auch wegen seines Lenkrads auf der rechten Seite. Den demolierten Wagen aus Großbritannien fanden Polizisten am Samstagabend kurz vor Mitternacht in der Nähe des Kreisels der Malscher Straße.

Die Polizei vermutet, dass in dem BMW vier Männer am späten Abend in Richtung Schönbornstraße gefahren waren. Etwa beim Kreisverkehr soll der Fahrer die Kontrolle verloren haben: Er überfuhr ein Verkehrszeichen und beschädigte dabei den 5er-BMW. Laut Angaben der Polizei lief danach Kraftstoff aus, weshalb der Wagen nicht weiterfahren konnten.

Es entstanden mehrere Tausend Euro Sachschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen musste die Fahrbahn reinigen.

Info: Zeugen, die den BMW mit GB-Auslandskennzeichen am Samstagabend sahen und Hinweise zu den Männern geben können, sollen sich beim Revier in Wiesloch unter 06222/57090 oder beim Kommissariat in Heidelberg unter 0621/174-4140 melden.