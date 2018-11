Walldorf. (pol/van) Bei einem Einsatz am Dienstag hatte die Polizei den richtigen Riecher. Bei einer Kontrolle am Autobahnkreuz Walldorf auf der Autobahn 6 konnte sie 5,4 Kilogramm Marihuana sicherstellen. Ein 37-Jähriger hatte das in Plastik eingeschweißte Rauschgift in einer Sporttasche im Kofferraum seines Peugeot verstaut. Er befindet sich auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg in Untersuchungshaft wegen des dringenden Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge bei bestehender Flucht- und Verdunkelungsgefahr. Die Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Drogendezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermitteln weiter.