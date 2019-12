A6 bei Rauenberg. (pol/rl) Zu einem Unfall in einer Baustelle in Fahrtrichtung Heilbronn, kam es am Sonntagmorgen. Gegen 8 Uhr war laut Polizeibericht ein betrunkener 27-jähriger Mercedes-Fahrer auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. In der Baustelle zwischen den Anschlussstellen Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim fuhr er vermutlich zu schnell, wobei der Wagen nach links von der Fahrbahn abkam, mit einem Warnbaken kollidierte und danach im abgebakten Bereich des Baufeldes stehenblieb. Durch die Kollision mit dem Mercedes wurde eine Bake auf den rechten Fahrstreifen geschleudert, über die dann ein Audi fuhr und diesen beschädigte. Der 66-jährige Audi-Fahrer konnte danach im rechten abgebakten Bereich anhalten.

Verletzt wurde niemand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 27-jährigen Mercedes-Fahrer einen Wert von 1,38 Promille. Im Revier musste er noch eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Am Mercedes entstand ein rund 40.000 Euro Sachschaden, der Schaden am Audi und der Baustelle wird auf rund 4000 Euro geschätzt.