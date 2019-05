St.Leon-Rot. (pol/mün) Am Samstagabend verlor ein 17-Jähriger gegen 20.30 Uhr die Kontrolle über eine Corvette in St.Leon-Rot. Das Fahrzeug geriet in der Lanzstraße ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über zwei Pflanzenrabatte und überschlug sich dann, wie die Polizei mitteilt. Erst dann kam das Auto der Marke General Motors auf den Rädern zum Stehen. Die auf dem Beifahrersitz sitzende 29-jährige Begleitperson wurde schwer verletzt und musste zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der 17-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Laut Polizei soll er vermutlich zu schnell gefahren sein.

An dem Fahrzeug entsteht ein Totalschaden in Höhe von 20.000 Euro.