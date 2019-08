Östringen. (pol/van) Einen schlechten Scherz haben sich Unbekannte am Mittwochabend erlaubt und mehrere Gullideckel ausgehoben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilt. Durch einen auf der Straße liegenden Kanaldeckel wurde ein darüber fahrender Seat erheblich beschädigt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen hoben die bislang unbekannten Täter in der Zeit zwischen 22 und 22.30 Uhr insgesamt fünf Kanalabdeckungen in der Wiesenstraße sowie in der Konrad-Adenauer-Straße von ihrem Schacht und warfen diese zum Teil ins Gebüsch oder legten sie auf die Straße.

Wenige Minuten vor dem Unfall um 22.30 Uhr hatten Anwohner eine vermutlich dreiköpfige Gruppe alkoholisierter Jugendlicher wahrgenommen. Eine Fahndung nach dem Trio verlief jedoch ohne Erfolg, so die Beamten weiter.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Schönborn unter 07253/80260 in Verbindung zu setzen.