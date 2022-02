Zuzenhausen. (jubu) Sturm Roxana kam am Sonntagnachmittag auch im Kraichgau an. Unter den kräftigen Winden lösten sich gegen 13 Uhr bei der Brauerei Dachsenfranz an der Bundesstraße B45 in Zuzenhausen zwei Werbeplanen und drohte durch den Sturm komplett von der Fassade gerissen und auf die Straße geweht zu werden.

Die alarmierten Feuerwehren aus Zuzenhausen und Sinsheim entfernten die Planen vom Gebäude. Für die Arbeiten in mehreren Metern Höhe kam unter anderem die Drehleiter aus Sinsheim zum Einsatz. Während des Einsatzes war die Ortsdurchfahrt von Zuzenhausen halbseitig gesperrt.

Sturmtief Roxana soll im Sinsheimer Raum im Laufe des Sonntags Windgeschwindigkeiten um die 100 km/h erreichen.