Von Christiane Barth

Zuzenhausen/Sinsheim-Weiler.Die Stute Dakota setzt ohne mit den großen Wimpern zu zucken einen Huf vor den anderen durchs Bällebad und durch einen Stand, in dem ihr zu allen Seiten bunte Schwimmnudeln scheinbar den Weg versperren. Und die 20-jährige Stute Wapity scheut vor dem grellgelben Flatterband nicht ein einziges Mal zurück. Robert Reiher ist zufrieden. Ein ganz normaler Tag auf der "Lucky Horse-Ranch" in Sinsheim-Weiler, an der allenthalben Radler vorbeirollen und immer mal auf ein lockeres Schwätzchen übers Gatter Halt machen. Robert Reiher ist Pferdeflüsterer. Sein Metier sind Problempferde. Und er ist der Überzeugung: "Wenn du ein Pferd gut behandelst und es Spaß mit dir hat, wird es immer für dich da sein."

Es gibt wohl kaum ein Tier, das schon so lange und so intensiv mit dem Menschen verbunden ist wie das Pferd. Es ist ihm seit mehr als 6000 Jahren treu. Doch was, wenn das Tier die Ohren anlegt, die Nüstern bläht und nervös mit dem Schweif schlägt, sobald sich der Halter nähert? Ein Fall für den Psychologen? Wohl eher ein Job für den Pferdeflüsterer. Robert Reiher aus Zuzenhausen absolvierte vor drei Jahren beim Viernheimer Institut für Tierheilkunde ein Privatstudium zum Pferdeverhaltens-Therapeuten. "Ich hatte schon immer ein gutes Händchen für Pferde", erklärt Reiher seine Motivation, neben einem Acht-Stunden-Job noch einmal die Schulbank zu drücken. Bereut hat er seinen Entschluss nie. Er kennt nun psychologische Werkzeuge, um den Respekt an die rechte Stelle zu rücken und vor allem das Herz sprechen zu lassen. "Die Zeit, die das Pferd braucht, muss man sich einfach nehmen", betont der 58-Jährige.

Denn die uralte Bindung zwischen Ross und Reiter ist auch belastet durch Missverständnisse. Da gibt es schon einmal Pferde, die durchgehen, steigen oder gar beißen und treten. Aber auch Pferde, die ständig scheuen, behandelt Reiher.

Wenn das Tier Probleme macht, psychosomatische Symptome zeigt oder mit dem Menschen einfach nicht harmonieren will, ist die Peitsche selten eine gute Lösung. Beim Pferdesport aber kommt es entscheidend auf die Feinabstimmung zwischen zwei Lebewesen an. Wenn die Beziehung zwischen Mensch und Tier buckelt, kann sich auch keine geschmeidige Gangart entwickeln – weder auf dem Dressurviereck noch im Parcours.

Runtergewirtschaftete Turnierpferde, die unter traumatischen Erfahrungen mit ihren Reitern litten, hat Reiher wieder zum Aufblühen gebracht: "Man muss eine Verbindung zum Pferd haben, sonst kommst du nicht weit." Oft seien schlicht sogenannte Dominanzfehler der Grund, wenn das Pferd nicht tut, was es soll. "Wenn sich der Reiter seinem Pferd unterwirft, erkenn ich das schon daran, wie er in die Box geht." So sei es ein kapitaler Fehler, unter dem langen Hals des Tieres durchzuhuschen. "Damit erniedrigt man sich vor dem Pferd", erklärt Reiher.

In seinem Hauptberuf als Fahrradmechatroniker genügen ihm Schraubendreher oder Sechskantschlüssel, um die Dinge ins Lot zu bringen. Wenn er sich aber Problempferden nähert, braucht es viel Psychologie und Feingespür, um den "Achter" in der Beziehung zum Halter zu "reparieren". Die Arbeit des Pferdeflüsterers endet, sobald der Reiter auf sein Pferd steigt: "Das ist dann eine Sache des Reitlehrers. Mein Job ist es, dafür zu sorgen, dass das Pferd Respekt hat, gehorsam ist und in seinem Halter einen Freund findet."

Während in der Reitkunst Kraft und Sporen zum Einsatz kommen, kann der Mensch in der Box oder auf der Koppel mit kleinen Verhaltensänderungen und dem subtilen Spiel mit der Psychologie viel bewirken. Reiher gibt den Rat: "Wenn du Probleme beim Reiten hast, gehe auf null zurück und fange am Boden an, mit dem Tier zu arbeiten." Und auch die Einstellung ist wichtig: "Man muss mit dem Herz arbeiten." Zudem sei es von großer Bedeutung, vor der Arbeit den eigenen Stresslevel stets ganz herunterzufahren: "Erst dann kann ich dem Pferd überhaupt richtig zuhören." Die Offenheit auf beiden Seiten werde mit viel Vertrauen belohnt. "Ich gebe meinem Pferd dadurch auch Schutz, denn ich signalisiere ihm: Solang ich da bin, geschieht dir nichts." Mehr als eine Aufwandsentschädigung nimmt Reiher für seine Arbeit nicht. "Mir ist es wichtig, dass es den Pferden gut geht. Außerdem macht mir das großen Spaß."

Mit seinen eigenen Pferden, einem Quarter-Haflinger-Mix und einem polnischen Kaltblut, verbringt Reiher im Bräunlingsberg Sinsheim-Weiler viel Zeit. Es ist sein kleines Refugium, in dem er seine einstigen Problempferde wieder zum besten Freund des Menschen machte.

Mehr Infos gibt es bei Robert Reiher unter der Telefonnummer 0172 / 6012411.