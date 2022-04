Von Armin Guzy

Kraichgau. Über den Hof, durch die alte Scheune und hinauf die steilen Steinstufen, schon steht man in einer anderen Welt. Wildblumenwiese, Obstbäumchen, Gemüsebeete, Hühner gackern, eine Katze duckt sich ins hohe Gras. Das kleine Quadrat aus Betonplatten hat Doris E. während der Pandemie anlegen lassen, damit ihre Mieter aus der balkonlosen Dachgeschosswohnung einen Freisitz haben. Zwei Meter sind es von hier aus bis zum Zaun – vier Meter werden es bald sein bis zum neuen Nachbarn auf dem längst gerodeten Grundstück nebenan. Doris E. hat die Pläne des Bauträgers studiert und weiß das. Ob ihre neue Nachbarschaft das auch weiß, da ist sie sich nicht so sicher. Sie steht auf einem Areal in der Eppinger Nordstadt, das wohl schon in wenigen Jahren nicht mehr wiederzuerkennen sein wird.

Noch gibt es hier einen großen Bauernhof und einige Schrebergärten, mal mehr, mal weniger gepflegt. Auf dem Grundstück nebenan standen große Bäume, lebten Salamander, Grünspechte und Schmetterlinge. "Das war mal ein Paradies. Ich könnt’ verrückt werden", sagt E. – wohl auch, weil sie ahnt, dass sie den Wandel nicht stoppen kann: Das Umfeld der Turnhalle im Rot ist seit Jahren als Nachverdichtungsraum im Gespräch, die Pläne waren mehrfach Thema im Gemeinderat, und zwar schon zu einer Zeit, als die Baupreise noch moderat waren. Inzwischen sind sie enorm gestiegen, Wohnungen sind auch in Eppingen längst rar, vor allem bezahlbare, und Investoren stürzen sich auf jeden freien Quadratmeter.

Neben E.s Grundstück will eine große Baugesellschaft zwei L-förmig angeordnete, mehr als zwölf Meter hohe Häuser mit 23 Eigentumswohnungen bauen. Zwei davon sind als "Gartenwohnungen" geplant, liegen nahezu vollständig im Boden und haben nur an der Südseite eine Fensterfront – und eine davon wird eben kaum mehr als die besagten vier Meter vom Freisitz auf E.s Grundstück entfernt sein. Die Baugrenzen-Überschreitung ist dem Bauamt ebenso bekannt wie die Überschreitung der Grundflächenzahl, wird aber toleriert, "wenn sie durch Maßnahmen ausgeglichen" wird, wie es in der Ratsvorlage heißt.

Die Bitte, einen Sichtschutz bauen zu dürfen, der höher als 80 Zentimeter ist, fand im Gemeinderat und beim Bauamt kein Gehör. Andernfalls hätten die Käufer der "Gartenwohnung" auch nur noch eins gesehen: eine zwei Meter von ihrer Terrasse entfernte Sichtschutzwand. Künftig werden nun also die Bewohner von 23 Appartements in E.s Garten gucken.

Im Exposé kräht kein Hahn

Im Online-Exposé des Investors ist der Gebäudekomplex bemerkenswerterweise mitten auf der grünen Wiese dargestellt, ohne Umgebungsbebauung und ohne Grundstücksgrenze. Die Wirklichkeit vor Ort ist eine andere: Wegen der nahen Landwirtschaft wurde schon vor Jahren im Gemeinderat ein Gutachten zur Geruchsemission angeregt. Die Hähne auf E.s Grundstück? Im Exposé hört man sie nicht krähen. Dass die "Gartenwohnung" überhaupt so nahe an der Grenze geplant wurde, stört E. sehr: "Da wird alles bis auf den letzten Millimeter ausgereizt." Sie selbst wohnt nicht hier, fühlt sich aber dem Wohl ihrer Mieter verpflichtet. Und ihren drei Kindern: "Ich will das hier für die Nachwelt erhalten", sagt sie.

Derselbe Bauträger hat schon mit drei hochpreisigen Wohnblocks in der Waldstraße auf sich aufmerksam gemacht, will bald in der Orchideenstraße 40 Seniorenwohnungen bauen, ist in Eppingen also bekannt. Manche rollen die Augen, wenn der Name fällt. Immer wieder heißt es – auch an anderen Nachverdichtungsbaustellen –, es gehe doch nur ums Geld: Gebaut wird erst, wenn die meisten Wohnungen bereits verkauft sind; nach dem Bau steht der Bauträger noch fünf Jahre in Gewährleistung, und dann wars das. "Der Investor fragt nicht, ob die Leute dann miteinander auskommen", ärgert sich E. Sie habe nichts gegen Nachverdichtung, sehe auch die Notwendigkeit. "Aber da muss man dann auch Verstand ’für haben." Sie hätte sich gewünscht, von der Stadtverwaltung früher informiert zu werden. Mit "so einem Hühnerstall" sei Streit doch programmiert, sagt sie – und meint damit nicht den Stall auf ihrem eigenen Grundstück.

E’s Fall ist exemplarisch – einer von vielen im Kraichgau, der zeigt, was bei Nachverdichtung schiefläuft. Recherchiert man zum Thema, findet man in fast jeder Kommune bereits fertige Neubauten oder geplante Vorhaben, die nicht ins Umfeld passen – und außerdem viele Anwohner mit dickem Hals. Manche haben inzwischen auch einen Gebäude-Komplex, einen seelischen. Etliche aber haben auch Angst vor den Rechtsabteilungen großer Investoren, manchmal sogar vor dem Bauamt selbst, und wollen ihren Namen nicht in der Zeitung lesen. Eine Person behauptet gar, dass "fast das ganze Bauamt" bei ihr aufgelaufen sei und auf sie eingeredet habe, nachdem sie sich über ein Bauvorhaben beschwert hatte. Nachprüfen lassen sich solche Behauptungen kaum. Wer solche Erfahrungen gemacht haben will, möchte verständlicherweise nicht, dass man der Angelegenheit bei der Behörde auf den Grund geht, weil dann auch Namen (die der Redaktion bekannt sind) genannt werden müssten.

Auffallend oft wird von Anrainern solcher Bauvorhaben nicht nur auf Investoren, sondern auch auf Stadtverwaltungen, auf einzelne Mitarbeiter und Gemeinderäte geschimpft – mitunter in justiziabler Art. Der Vorwurf der bedenklichen Nähe einzelner Entscheidungsträger zu Investoren ist letztlich leicht dahergesagt, aber kaum zu verifizieren. Gleichwohl ist er mehrfach und an unterschiedlichen Orten zu hören. Wo viel Geld im Spiel ist, blühen auch Fantasien, Neid und Verschwörungsgedanken. Dennoch: Nicht alles ist unplausibel.

Fakt ist: Der Immobilienmarkt ist so lukrativ und umkämpft wie kaum je zuvor – und zwar mit vielen Mitteln. Schon der Autobauer Henry Ford erkannte, dass der Stückpreis sinkt, wenn man etwas in Massen fertigt. Das lässt sich auch auf Wohnungen übertragen: Je mehr ein Investor auf einmal bauen kann, desto günstiger ist der Aufwand pro Wohnung. Ford hatte 1913 allerdings die – natürlich auch nicht uneigennützige – Idee, durch Massenproduktion Autos herzustellen, die sich jeder leisten kann. Auf dem Immobilienmarkt ist eine solche Vision seit Jahren zur Fiktion geworden. Ein Insider spricht Klartext: "Ich will 36 Wohnungen bauen und verkaufen. Was interessiert’s da, wenn ich für das Grundstück 200.000 oder 300.000 Euro mehr zahle?" Der Mann aus dem Großraum Stuttgart ist seit Jahren im Geschäft, hat auch schon großzügig "Aufschläge" und "Vermittlungsboni" gezahlt, wie er beim Telefonat freimütig einräumt, ist "sehr zufrieden", außer mit dem Arbeitstempo der Verwaltungen, wie er nebenbei fallen lässt, will aber "natürlich nicht" namentlich genannt werden. Er ist einer dieser modernen Alchemisten, die aus Beton Gold machen können, kennt aber auch die Kehrseite: "Man wird auch regelrecht gehasst" – besonders, wenn der eigene Name auch noch ausländisch klingt, merkt er an. Aber: "Ohne uns wären gar keine Wohnungen mehr auf dem Markt."

Früher stand diese Sinsheimer Villa (l.) frei. Inzwischen ist an- und vorgebaut. Foto: Armin Guzy

Das Nachsehen angesichts solcher "Big Player", als einen solchen bezeichnet sich der Mann selbst, haben die "kleinen" Häuslebauer oder auch die Mieter eben jener Wohnungen, die rein als Kapitalanlage gebaut werden und über die Miete eine entsprechende Rendite abwerfen sollen. Manche Privatleute schließen sich inzwischen zu (finanzstärkeren) Bauherrengemeinschaften zusammen, weil sie fürchten, dass ihr Traum vom Eigenheim im Alleingang für immer ein Traum bleibt. Und selbst eher sozial ausgerichtete Baugenossenschaften wie "Familienheim Eppingen" finden kein bezahlbares Grundstück mehr. Ihr bislang letztes Großprojekt war der Umbau einer ehemaligen Druckerei. Für drei Millionen Euro wurden dort zehn neue Mietwohnungen geschaffen – für viele ein Positiv-Beispiel dafür, wie man aus einem brachliegenden Gewerbeobjekt etwas Sinnvolles macht.

Nachverdichtung, also die (Neu)Bebauung freier oder frei gemachter Grundstücke, ist zwingend notwendig, um den weiteren Landschaftsverbrauch zu begrenzen. Das ist unstrittig und von Bundes- und Landesregierung auch so gewollt. Durch das vor einem Jahr verabschiedete Bauland-Mobilisierungsgesetz können Gemeinden Brachen und Baulücken schneller nutzbar machen und auch Aus- und Anbauten erleichtern.

Was jedoch eine gelungene Nachverdichtung genau ausmacht, und welche Dosis eine Kommune davon verträgt, darüber herrscht selten Einigkeit. Eher unproblematisch ist für die meisten noch die Umnutzung bestehender Gebäude, beispielsweise einer alten Scheune, bei der das neue Gebäude nicht wesentlich größer wird, als es das alte war. Konflikte sind dabei die Ausnahme, allerdings entsteht auch nur in geringem Umfang neuer Wohnraum.

Ginge es rein darum, möglichst schnell viele und günstige Wohnungen zu schaffen, wären die verpönten Plattenbauten zweifellos das Mittel der Wahl. In ihnen leben möchten jedoch die wenigsten, auch, weil das Sozialgefüge in Hochhäusern schnell problematisch werden kann. Es mag sozio-kulturelle Abstufungen geben, aber (zu) dichtes Zusammenleben ist nicht erst seit Corona ein Stressfaktor für alle.

Gebaut werden solche Anlagen dennoch, nur eben mit etwas geringeren Ausmaßen und längst überwiegend für Besserverdienende ohne Gartenträume. Familiengerechter, bezahlbarer Wohnraum? Fehlanzeige! Begrünte Fassaden oder Dächer? Kostentreiber selbst für ohnehin hochpreisige Immobilien! Innen sind solche Anlagen hochmodern, außen jedoch erschreckend oft bar jeglichen architektonischen Anspruchs. Aber wer darin wohnt, schaut ja nach draußen – gerne natürlich auf Landschaft oder kleinteilige Umgebungsbebauung.

Aus stadtplanerischer Sicht sind große Baukörper umstritten: optisch klotzig, zu wenig kühlendes, staub- und CO2-bindendes Grün drumherum, zu viel Verkehr und Lärm, konzentriert auf einen Ort, und – oft unterschätzt – ein massives Hindernis für die Frischluftzufuhr eines ganzen Quartiers und den Abfluss von großen Regenwassermengen. Und dennoch werden sie angesichts der Wohnraumknappheit immer öfter auch in kleinen und mittelgroßen Kommunen hochgezogen – mancherorts findet Stadtentwicklung fast nur noch im "gehobenen" Preissegment statt.

Natürlich hat niemand ein Anrecht darauf, dass sich in seiner Nachbarschaft nichts ändert. Wenn sich aber etwas so massiv ändert, wie beispielsweise am Sinsheimer Stadtrand, ist der Aufschrei in der Nachbarschaft groß. Dort wurde an eine schmucke Jahrhundertwende-Villa nicht nur ein – für viele architektonisch verunglückter – Betonquader angedockt, derzeit entsteht auf dem Grundstück auch der erste von zwei großvolumigen "Vorbauten". In der Nachbarschaft liegen die Nerven blank, und viele fragen sich, wie die Stadtverwaltung so etwas überhaupt genehmigen konnte. Dass in Sinsheim, anders als in den meisten Kommunen, viele Bausachen gar nicht im Gemeinderat diskutiert werden, ist an sich schon bemerkenswert, aber nur ein Teil des Problems. Denn meist suchen Investoren – von wem auch immer oft gut informiert – gezielt nach Arealen, für die es keinen Bebauungsplan gibt, was vor allem in vielen älteren Vierteln oder in Innenbereichen gewachsener Gemeinden der Fall ist. Und dort sind auch den Ämtern und Gremien oft die Hände gebunden: Ohne Bebauungsplan ist auch keine Höhenbegrenzung festgelegt, keine Grundflächenzahl, kein großzügiger Grenzabstand. Oder aber es gibt zwar einen Plan, aber der ist schon vor Jahrzehnten mit ganz anderen Absichten aufgestellt worden.

Ein Paradebeispiel dafür ist der Bad Rappenauer Kurhügel. Der Bebauungsplan dafür sollte die weitere Entwicklung der Kliniken ermöglichen, war also kaum einschränkend – heute ein Traum für Investoren: Noch vor wenigen Monaten wurden dort Einfamilienhausbesitzer von Scouts (norddeutscher) Immobiliengesellschaften offenbar gezielt an der Haustüre angesprochen. Ein Anwohner berichtet von "erstaunlichen Geboten am Gartenzaun". Das Haus war dabei von vorneherein Baggerfutter: Es ging nur ums Grundstück. Warum das auf dem Kurhügel inzwischen nicht mehr so ist, dazu später.

Mit Blick auf Eppingen sollen auf dieser inzwischen gerodeten Fläche bald 23 Wohnungen gebaut werden. Eine davon, eine im Boden liegende „Gartenwohnung“, grenzt fast unmittelbar an das Nachbargrundstück. Foto: Armin Guzy

Susanne Sperrfechter, Amtsleiterin "Bauen und Umwelt" beim Landratsamt Heilbronn, bestätigt: Das Baurecht ist komplex, und Genehmigungsverfahren können ein Problem sein, "vor allem, wenn keine Bebauungspläne da sind". Wie sich ein Gebäude in die Umgebungsbebauung einfügt, liege immer im Auge des Betrachters, und ein "Projektierer" habe natürlich ein Interesse daran, "das Größtmögliche aus dem Grundstück herauszuholen." Ihre Behörde versucht, beispielsweise bei kritischen Punkten wie der Frischluftzufuhr, auf Gefahren hinzuweisen und zu beraten. "Wir prüfen im Baugenehmigungsverfahren die formaljuristischen Grundlagen, beispielsweise in Bezug auf Höhe, Kubatur und Lage", erklärt Sperrfechter. Für sozio-ökologische und finanzielle Gesichtspunkte ist ihre Behörde hingegen "von Amts wegen" blind, und überdies liegt das Planungsrecht bei den Kommunen. Die Baubehörde des Kreises kann zwar im Extremfall sogar den Abriss eines Gebäudes- oder Gebäudeteils anordnen, aber das geschieht äußerst selten und nur bei gravierenden Verstößen. "Wir versuchen immer, zwischen den Parteien zu vermitteln", sagt Sperrfechter.

Eine hochrangige Person, die bei einer übergeordneten Behörde unter anderem mit der juristischen Seite befasst ist, wird deutlich, nachdem ihr Anonymität zugesichert ist: "Die Kommunen könnten große Konflikte vermeiden, wenn sie endlich mal ihr Planungswerkzeug auspacken würden." Gerade kleine Kommunen seien der Erfahrung der Person nach mit großen Investoren und deren – auch juristisch – perfekt vorbereiteten Entwürfen überfordert und verhielten sich dann "wie das Kaninchen vor der Schlange" oder ließen sich mit vollmundigen Visionen zur Ortsentwicklung locken.

Hinzu komme: So wie Gemeinderäte im Ehrenamt eben selten Baurechtsexperten seien, seien Grundstücksverkäufer selten Idealisten. Die Folge: Wer am meisten bietet, kriegt den alten Hof von den Erben. Was danach damit passiert, führe mitunter zu langen (Rechts-)Streitigkeiten und Unmut in der Dorfbevölkerung. "Ich wünsche mir da von den Kommunen dringend mehr Rückgrat, den Mut, auch mal Nein zu sagen und auch die Folgekosten zu bedenken", sagt die Person, die das in ihrem Berufsalltag bestenfalls durch die Blume sagen kann. Vielfach mangele es ihrer Erfahrung nach bei Nachverdichtung schlicht "an Grundsätzen vorausschauender Orts- und Stadtentwicklung". Nur: Auch das, was trotz dieser fehlenden Grundlage gebaut wird, beeinträchtigt dann auf Jahrzehnte hinaus einen ganzen Straßenzug, schlimmstenfalls das ganze Ortsbild.

Es gibt aber auch Beispiele erfolgreichen Widerstands: In Bad Rappenau haben sich Bewohner des zuletzt immer massiver bebauten Kurhügels erfolgreich gegen weitere großvolumige Vorhaben gewehrt. "Das Kurgebiet war Spekulanten-Land", sagt Dr. Michael Thomas, "eine Art Wilder Westen".

"Wie im Wilden Westen"

Er berichtet von Alteingesessenen, die keine Garage genehmigt bekommen haben, während in Sichtweite immer mehr Großbauvorhaben "in billigster Bauweise" realisiert wurden, von Gerüchten über Verquickungen und Geldwäsche, von einer Dienstaufsichtsbeschwerde gegen einen Mitarbeiter der Stadt, von widerrechtlich durch Investoren gefällten Bäumen, Bauträgern, "die wie Haie hinter den Grundstücken her waren", einer Flugblatt-Aktion, und von zwei Petitionen an den Landtag, die er und die Mitstreiter einer Bürgerinitiative auf den Weg gebracht hatten.

Letztlich war die Gruppe erfolgreich, nicht zuletzt dank der Offenheit von Oberbürgermeister Sebastian Frei, wie Dr. Thomas betont. Auch im Gemeinderat fand die Bürgerinitiative Gehör, mit der Folge, dass zunächst monatelang ein Baustopp auf dem Gebiet lag und nun der Bebauungsplan geändert wird: Aus einem Besonderen wird nun ein Allgemeines Wohngebiet – mit erheblichen Einschränkungen. Seither scheinen Investoren das Interesse am Kurhügel verloren zu haben. "Im Rahmen dieses Verfahrens habe ich die Vorzüge der Demokratie schätzen gelernt", sagt der Mediziner, bekennt aber auch, dass er zeitweise nicht sicher war, ob sich die "massiv auftretende Bauindustrie" am Ende nicht doch durchsetzt. Die Bürgerinitiative will nun genau darauf achten, dass das Erreichte nicht durch Ausnahmegenehmigungen aufgeweicht wird. Dr. Thomas’ Erkenntnis: "Alleine schafft man das nicht."

20 Kilometer entfernt, in der Nachbarstadt Eppingen, hat auch Doris E. diese Erkenntnis gewonnen, anders als Dr. Thomas jedoch keine Mitstreiter. "Ich werde kämpfen", sagt sie, "aber ich weiß, dass ich keine Chance habe." Inzwischen stehen große Werbeschilder am Nachbargrundstück. Die teuerste der 23 Wohnungen – vier Zimmer, 125 Quadratmeter – wird für rund 760.000 Euro angeboten, ohne Nebenkosten. Der Preis für das Grundstück soll beim Kauf vor einigen Jahren darunter gelegen haben, ist zu hören.