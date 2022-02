In Küstenregionen, wie hier auf Fehmarn, sieht man sie häufiger: Windräder. Nun soll geprüft werden, ob diese Art von Energiegewinnung auch in Kirchardt möglich ist. Foto: Guzy

Von Ines Schmiedl

Kirchardt. Die grün-schwarze Landesregierung hat sich in ihrem Koalitionsvertrag darauf verständigt, in Baden-Württemberg 1000 neue Windkraftanlagen zu bauen – die Hälfte davon im eigenen Staatswald. Doch auch in den Kommunen sollen Standorte entstehen. Im Gemeinderat in Kirchardt wurden in der jüngsten Sitzung darüber kontrovers diskutiert.

In diesem Jahr wird das letzte Kernkraftwerk in Deutschland abgeschaltet, der Ausstieg aus der Kohleverstromung sei für 2038 geplant, sagte Bürgermeister Gerd Kreiter in seinen einführenden Worten. Um den Strombedarf zu decken, müssten die erneuerbaren Energien massiv ausgebaut werden – auch im ländlichen Raum. Mindestens zwei Prozent der jeweiligen Regionsfläche sollen für die Nutzung von Windenergie und Fotovoltaik genutzt werden. "Rein rechnerisch sind das auf unserer Gemarkung Flächen von etwa drei Hektar", erklärte Kreiter. Nach den Daten des Windatlas Baden-Württembergs gebe es auf dem Kirchardter Gemeindegebiet grundsätzlich Flächen, die sich für eine Windkraftnutzung eignen würden. "Um ein Windenergieprojekt erfolgreich umsetzen zu können, müssen wir die Bevölkerung einbinden", betonte der Bürgermeister. Daher wolle er zunächst alle Möglichkeiten zur Erzeugung von Windkraft – sogenannte Windpotenzialflächen – auf dem Gebiet prüfen lassen. Danach soll transparent mit den Ergebnissen umgegangen und mit den Bürgern diskutiert werden.

Vor Jahren habe es schon einmal eine Untersuchung der Gemarkung gegeben mit dem Ergebnis, dass auf dem Gebiet nicht ausreichend Wind für den Betrieb einer solchen Anlage weht, erinnerte Ratsmitglied Rudolf Schenk (CDU). Vielleicht haben sich inzwischen die Grenzwerte geändert, deshalb solle man das Ergebnis der neuen Untersuchung abwarten. Das Aufstellen dreier Windräder versorge gut 10.000 Bürger mit Strom, also mehr als Kirchardt, Berwangen und Bockschaft zusammen Einwohner haben, sagte CDU-Sprecher Jürgen Czemmel. Die Gemeinde solle mit gutem Beispiel vorangehen und die Möglichkeiten ausloten. Fraktionskollege Reinhold Dick merkte an, dass die Solarpflicht bei Neubau und Sanierung komme. Auch er fand, dass die Kommunen Vorreiter sein solle, das sei man den nachfolgenden Generationen schuldig.

Seine Fraktionskollegin Elke Betz sah das hingegen anders: "Wir sollten zunächst Fotovoltaikanlagen auf den gemeindeeigenen Gebäuden aufstellen, um den Energiebedarf zu decken." Sie wolle sich dem Thema nicht verschließen, aber das Aufstellen von Windkraftanlagen bedeute immer auch einen Eingriff in die Natur. Die Gemeinde habe lediglich 18 Prozent Waldfläche. Windräder seien besser in Kommunen mit einer Waldfläche von mindestens 30 Prozent der Fläche aufgehoben.

Dem widersprach Josef Kaya von der SPD-Fraktion: "Andere Energiegewinnungsformen sind wichtig, um den Energiebedarf zu decken." Deshalb müssten die Kommunen jede Möglichkeit ausschöpfen. Sein Fraktionskollege Jürgen Frasl riet dazu, abzuwarten, welche Möglichkeiten es zur Erzeugung von Strom auf der Gemarkung gibt, und erst danach zu diskutieren. "Ich finde gut, dass wir pro und contra angesprochen haben", sagte der Bürgermeister. Nun werden zunächst Daten und Fakten erhoben, bevor man weiter diskutiere. Bei einer Gegenstimme wurde die Prüfung der Gemarkung beschlossen.

Beim folgenden Tagesordnungspunkt hatte das Gremium über einen Antrag der CDU abzustimmen: Demnach sollen alle gemeindeeigenen Gebäude in Kirchardt, Berwangen und Bockschaft daraufhin überprüft werden, ob der Aufbau einer Fotovoltaik-Anlage Sinn ergibt. "Fotovoltaik ist eine anerkannte Technologie und wir könnten hier schnell agieren", befand CDU-Fraktionssprecher Czemmel. Die Dachanlagen könnten als Kooperation mit einer Genossenschaft betrieben werden, ähnlich wie die Anlagen entlang der Autobahn. Einstimmig wurde der Antrag vom Gremium angenommen.