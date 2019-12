Wahrscheinlich eine der tragischsten Geschichten 2019: Im Juli ist der 15-jährige Timo bei einem Unfall in Waibstadt von einem Auto erfasst worden und gestorben. Seine Klassenkameraden haben ihm zum Gedenken ein Graffito gewidmet. Foto: Anjoulih Pawelka

Von Christian Beck

Sinsheim. Ein Jahr geht schnell vorbei. Was nach einem abgedroschenen Spruch klingt, wird einem beim Blick in die Zeitungsseiten der vergangenen zwölf Monate deutlich bewusst. Die Sinsheimer Redaktion hat gesammelt, was die Region im Jahr 2019 bewegt hat. Ohne Garantie auf Vollständigkeit, wohl aber mit Blick auf die Menschen, die im Kraichgau leben.

Hohen Besuch gab es gleich mehrfach: Bundeskanzlerin Angela Merkel war im Oktober zur Eröffnung der Klima-Arena gekommen und sorgte dafür, dass Sinsheim in der Tagesschau lief. Bereits im April waren sie und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zur Buga-Eröffnung in Heilbronn. Kein Politiker, aber ebenfalls ein großer Name kam wieder einmal nach Dühren: Heino sang auf dem Dorffest einige seiner Klassiker. So wie Dühren feierten auch Gemmingen und Richen ihre Ortsjubiläen mit vielen Veranstaltungen.

Für eine schöne menschliche Geschichte sorgten im Sommer sechs Männer aus Reichartshausen: Auf ihren Quicklys überquerten sie die Alpen und erfüllten sich einen Jugendtraum. Oft lagen aber schöne und traurige Momente sehr dicht beisammen: Beim Sinsheimer Stadtfest wurde ausgelassen gefeiert. Doch bei einem Streit nach Mitternacht fiel ein Mann so unglücklich auf den Kopf, dass er lange im Koma lag.

Große Bestürzung gab es in Waibstadt: Der 15-jährige Timo war im Juli auf dem Schulweg von einem Auto erfasst worden und gestorben. Doch seine Mitschüler bereiteten ihm ein Andenken: In seinen Lieblingsfarben besprühten sie eine Wand an der Realschule mit seinem Namen. Seine Mutter ist sich sicher: Timo hätte es toll gefunden.

Natürlich wurde auch wieder viel gebaut und manches abgerissen. Dass dabei so manches schief gehen kann, zeigt eine kuriose Geschichte aus Bad Rappenau: Im Februar war dort ein Bagger in einer Baugrube versunken. Beim Bergungsversuch hatte ein weiterer Bagger ebenfalls Probleme. Als kurios kann auch so mancher Ausflug der Buga-Zwerge bezeichnet werden: Mehrfach wurden sie entführt, landeten auf Dächern oder in Hecken, andere wurden gar gesprengt. Mittlerweile wurden einige Zwerge für den guten Zweck versteigert.

Sehr präsent waren die Schüler, die an manchen Freitagen auf die Straße gingen, um für den Klimaschutz zu demonstrieren. Immer mehr wurden es. Die Aktionen wurden gleichermaßen gelobt wie kritisiert. Im Herbst sorgte das Thema an anderer Stelle für Aufregung: So manche Kerwe-Schlumpel war in Anspielung auf die Klima-Aktivistin Greta Thunberg auf den Namen "Greta" getauft worden. Das kam nicht überall gut an, manche wurden kurzfristig umbenannt, bevor sie verbrannt oder zu Grabe getragen wurden.

Katastrophen gab es leider auch: Mehrfach auf den Straßen des Kraichgaus, aber auch abseits derer. So zum Beispiel beim Großfeuer auf einem Putenhof im Juli in Kirchardt: 5000 Tiere kamen dabei ums Leben.

Am Ende des Jahres geht der Blick aber auch nach vorne: Nachdem im November der Nachlass des Investors Josef Wund geklärt war, lässt sich Konkreteres zu den Erweiterungsplänen der Badewelt in Sinsheim sagen: Bis gebaut wird, dauert es wohl noch bis 2022. Bis dahin passiert im Kraichgau sicher viel Spannendes.