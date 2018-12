Waibstadt-Daisbach. (cn) "Wie kann durch vernünftige Vorschriften zur Verpackung die nachhaltige Verwertung von nicht genutzten Nahrungsmitteln vereinfacht werden?" Diese Frage stand im Mittelpunkt eines Gesprächs des Landtagsabgeordneten Dr. Albrecht Schütte (CDU) mit Christian Kaufmann vom Birkenhof über die Verpackungsindustrie und die aktuellen Abfallsysteme. Kaufmann betreibt am westlichen Ortsrand des Dorfs eine Biogasanlage und beliefert unter anderem das Waibstadter Schulzentrum mit Fernwärme.

Neben der Gülle der Schweine werden auch eigens angebauter Silomais, Grassilage, Stroh, Mist sowie wiederverwertbare Stoffe aus der Lebensmittelindustrie in der Biogasanlage vergoren. Kaufmanns Problem: Die zur Vergärung vorgesehenen Stoffe sind immer häufiger von Verpackungsmaterial durchsetzt. Inzwischen werden selbst Gemüse und Obst, die eigentlich eine natürliche Schutzschicht haben, zusätzlich mit Folie überzogen. Teile dieser Folie landen dann gemeinsam mit Speiseresten in der Biogasanlage des Birkenhofs.

Mehrfach im Jahr werde das Gärprodukt überprüft, und man halte jederzeit die gesetzlichen Bestimmungen ein, versicherte Kaufmann. Jedoch sei der Zuwachs an Verpackungen ein Problem. Daher hat Kaufmann einen Wunsch: Lebensmittel sollten so verpackt werden, dass sie besser verwertet werden können. Als Beispiel präsentierte Kaufmann zwei Teebeutel: Bei einem wurde eine Zinkklammer benutzt, um die Schnur des Beutels mit dem Zettel zu verbinden. Dies könne zu einem Schwermetallproblem im Gärprodukt führen, im schlimmsten Fall könne das Gärprodukt dann nicht mehr auf den Äckern verteilt werden.

Schütte versprach, sich nach Möglichkeiten zu erkundigen, die Lebensmittel- beziehungsweise Verpackungsindustrie in die Pflicht zu nehmen, um nachhaltiger zu produzieren. Zunächst, so waren sich Landwirt und Politiker einig, stehe der Verbraucher in der Pflicht. Zum einen könne bereits beim Einkauf Verpackung vermieden werden, zum anderen bestimmten die Verbraucher, wie die Produkte schlussendlich entsorgt werden. Jedoch wüssten viele gar nicht, was in welche Tonne gehöre, berichtete Kaufmann.

Dieses Thema werde nicht gründlich genug vermittelt, und zudem gebe es zu wenige Kontrollen. "Jeder kann dazu etwas beitragen, und wenn es nur damit zu tun hat, in die Biotonne kein Plastik zu werfen", bestätigte Schütte. Beide hielten es für hilfreich, wenn auf den Tonnen Aufkleber angebracht wären, auf denen genau stünde, "was wo rein gehört".