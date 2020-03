Von Anjoulih Pawelka und Friedemann Orths

Waibstadt/Neckarbischofsheim. Die Ausgangslage könnte nicht besser sein. In Waibstadt haben sich nach dem Aufruf der Initiative "Bürger helfen Bürgern" jede Menge Freiwillige gemeldet, die ihren Mitmenschen helfen möchten. Es geht darum, Einkäufe oder andere Besorgungen für Personen zu erledigen, die wegen der Corona-Pandemie ihr Haus nicht verlassen dürfen, sollen oder können. "Wir haben ganz viele Helfer", sagt Martina Sigmann, aber niemanden, der Hilfe brauche. Alleine bei den Vorständen der SG Waibstadt und dem Turnverein, die die Aktion tatkräftig unterstützen wollen, hätten sich zwischen zehn und 15 Leute gemeldet, die ihre Hilfe angeboten hätten. Sigmann selbst hat mit weiteren acht telefoniert. Außerdem gäbe es weitere 200 Unterstützer aus den sozialen Netzwerken. Sie alle stehen nun parat und warten darauf, endlich helfen zu können – bisher allerdings vergebens. Das Telefon bleibt stumm.

Dabei ist die Gruppe gut vorbereitet. Sie organisiert sich über Facebook, "WhatsApp" und das Telefon. Sobald sich jemand mit der Bitte um Hilfe bei Sigmann meldet, koordiniert diese den Einkauf und sucht geeignete Personen, die im besten Fall in der Nähe der Hilfesuchenden leben. Diese würden sich dann auf den Weg machen, um das Gewünschte zu besorgen. Aber auch Fahrten nach Bernau oder Daisbach seien kein Problem.

Die Idee kam Sigmann beim Einkaufen. Dort habe sie immer wieder ältere Menschen gesehen, die sich nach Empfehlung des Gesundheitsamtes besonders schützen müssen und das Haus nach Möglichkeit nicht verlassen sollen. "Ich fände es geschickt, wenn sie drin sind", sagt Sigmann. Vor allem, wenn Menschen in Quarantäne seien, könnte es schwierig werden, dachte sie. Also hat sie den Aufgabenbereich von "Bürger helfen Bürgern", die es schon seit einigen Jahren gibt, kurzerhand erweitert. Die Waibstadterin findet es schön, dass sich so viele Menschen gemeldet haben. "Jetzt brauchen wir nur noch Leute, die unsere Hilfe brauchen."

In Neckarbischofsheim brauchen bislang sieben Menschen Hilfe und haben sich deshalb beim Generationennetzwerk (GNN) gemeldet. Der Verein hat sich organisiert, um Einkäufe oder andere Hilfe anzubieten (wir haben berichtet). Vorsitzende Angelika Heller berichtet im Telefongespräch mit der RNZ, dass die Vorbereitungen aber dennoch "auf Hochtouren" liefen. So habe man sogar zwei Schichten geplant, damit die Helfer auch mal einen Tag entspannen können. Bei einer Lebensmittellieferung ins Seniorenheim habe Heller festgestellt, dass viele einfach noch nicht von dem Angebot des gemeinnützigen Vereins erfahren haben. Deshalb habe man Flyer drucken lassen, die man am Wochenende in alle Briefkästen werfen möchte. "Ich glaube, dass es sich peu à peu nächste Woche steigert", vermutet Heller. Sie glaubt außerdem, dass der Zusammenhalt auf dem Land einfach noch größer als zum Beispiel in Städten ist, weshalb wohl viele Hilfsbedürftige von den Nachbarn versorgt würden. Sie benötigten die Hilfe des GNN noch nicht.

Einen Aspekt gibt es allerdings, den die verantwortlichen beim GNN so nicht auf dem Schirm hatten: Es hätten sich auch einige gemeldet, die einfach nur mal eine halbe Stunde reden wollten. Auf diesen Bedarf habe man auch gleich reagiert: Jetzt gibt es Freiwillige, die zurückrufen, um ein Schwätzchen mit denen zu halten, die während der Corona-Krise einsam sind.

Info: Wer die kostenlosen Dienste in Anspruch nehmen möchte, kann sich in Waibstadt bei Martina Sigmann unter Telefon 07263 / 20137 oder der Stadtverwaltung unter Telefon 07263 / 91470 melden. In Neckarbischofsheim kann man sich beim GNN unter den Telefonnummern 07263 / 64701 und 07268 / 516 melden. Auch Thomas Seidelmann von der Aktiven Liste vermittelt Hilfe unter Telefon 0151 / 22 99 09 88 oder per E-Mail an kontakt@aktive-liste.de.